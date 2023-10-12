Danar Widianto Rilis Lagu Perjalanan, Sampaikan Pesan Hidup yang Bermanfaat

JAKARTA - Setelah menjajal kemampuan dengan berkompetisi di X Factor Indonesia hingga meraih posisi ketiga, Danar Widianto mulai menapaki karier di industri musik Tanah Air. Pria kelahiran Purwokerto ini baru saja merilis single berjudul Perjalanan yang menjadi single keempatnya selama satu tahun belakangan aktif melahirkan karya-karya musik folk yang menjadi ciri khasnya.

Mengenai lagu Perjalanan, Danar bukan hanya mengisahkan soal 'perjalanan' hidupnya sendiri. Karyanya ini sekaligus menjadi representasi lika-liku kehidupan yang dialami banyak orang.

Perjalanan ini seolah menjadi gambaran bahwa setiap harinya, orang pasti akan selalu mempertanyakan mengenai apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Termasuk kapan harus memulai dan mengakhiri ketika dihadapkan pada sebuah fase kehidupan yang dianggap baru ditemui.

"Perjalanan ini salah satunya masuk kisah hidupku juga. Lagu Perjalanan juga tentang pertanyaan 'besok tuh aku ngapain ya', 'besok aku bisa makan gak ya' 'besok aku masih hidup gak ya' 'apakah ini akhir atau awal dari perjalanan hidupku'," ujar Danar kepada MNC Portal di iNews Tower, belum lama ini.

Lebih jauh, Perjalanan juga memperlihatkan bagaimana lika-liku kehidupan sehingga setiap orang selalu menantikan, apakah nantinya kehidupannya akan sesuai ekspektasi atau tidak, karena ternyata bisa saja lebih baik atau lebih buruk dari ekspektasinya.