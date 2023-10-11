Inara Rusli Tanggapi Isu Rujuk dengan Virgoun

JAKARTA - Di tengah proses perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Barat, Virgoun dan Inara Rusli dikabarkan akan rujuk. Bahkan kabar tersebut santer terdengar usai Eva Manurung, ibunda Virgoun, mendukung hal tersebut demi cucu-cucunya.

Terkait kabar bahwa dirinya akan rujuk dengan Virgoun, Inara Rusli pun angkat bicara. Menurutnya, memperbaiki hubungan rumah tangga bisa terjadi jika kedua belah pihak menginginkan hal tersebut.

"Rujuk itu terjadi kalau kedua belah pihak sama-sama mau menundukkan egonya. Enggak bisa sepihak doang," katanya ketika ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, pada 10 Oktober 2023.

Isu rujuknya Virgoun dan Inara sendiri muncul usai pelantun Saat Kau Telah Mengerti itu kerap menghabiskan waktu bersama anak-anaknya. Banyak netizen yang berharap jika keduanya rujuk demi ketiga buah hati mereka.