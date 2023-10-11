Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Inara Rusli Tanggapi Isu Rujuk dengan Virgoun

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |09:16 WIB
Inara Rusli Tanggapi Isu Rujuk dengan Virgoun
Inara Rusli tanggapi isu rujuk dengan Virgoun (Foto: Instagram/mommystarla)
A
A
A

JAKARTA - Di tengah proses perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Barat, Virgoun dan Inara Rusli dikabarkan akan rujuk. Bahkan kabar tersebut santer terdengar usai Eva Manurung, ibunda Virgoun, mendukung hal tersebut demi cucu-cucunya.

Terkait kabar bahwa dirinya akan rujuk dengan Virgoun, Inara Rusli pun angkat bicara. Menurutnya, memperbaiki hubungan rumah tangga bisa terjadi jika kedua belah pihak menginginkan hal tersebut.

"Rujuk itu terjadi kalau kedua belah pihak sama-sama mau menundukkan egonya. Enggak bisa sepihak doang," katanya ketika ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, pada 10 Oktober 2023.

Isu rujuknya Virgoun dan Inara sendiri muncul usai pelantun Saat Kau Telah Mengerti itu kerap menghabiskan waktu bersama anak-anaknya. Banyak netizen yang berharap jika keduanya rujuk demi ketiga buah hati mereka.

Virgoun

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/33/3123690/inara_rusli-IACa_large.jpg
Virgoun Punya Pacar Baru, Inara Rusli: Duh, Biarin Saja Deh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/33/3123684/inara_rusli-Fy8M_large.jpg
Inara Rusli Bongkar Kesepakatan dengan Virgoun soal Pacar Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/33/3122076/demi_anak_inara_rusli_dan_virgoun_rencanakan_buka_puasa_bersama-AkcC_large.jpg
Demi Anak, Inara Rusli dan Virgoun Rencanakan Buka Puasa Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/33/3078698/inara_rusli-7ZKk_large.jpg
Alhamdulillah, Inara Rusli Dapat Restu Anak untuk Menikah Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/33/3077858/inara_rusli-P1a2_large.jpg
Inara Rusli Sedang Dekat dengan Seorang Pria, Siap Lepas Status Janda?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/33/3077448/inara_rusli-n9ui_large.jpg
Kompaknya Inara Rusli dan Virgoun di Konser Anaknya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement