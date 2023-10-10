Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Naura Ayu Punya WA Group dengan Diri Sendiri, Ini Alasannya

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |02:30 WIB
Naura Ayu Punya WA Group dengan Diri Sendiri, Ini Alasannya
Naura Ayu punya grup WA sendiri (Foto: Instagram/naura.ayu)
A
A
A

JAKARTA - Naura Ayu mengaku memiliki grup WhatsApp yang hanya beranggotakan dirinya sendiri. Grup tersebut rupanya dibuat lantaran dirinya lebih memilih untuk mencurahkan perasaannya terhadap dirinya sendiri atau bahkan orang tua, ketimbang sahabat.

Saat berbincang dengan Vidi Aldiano, Naura mengatakan bahwa dirinya bukanlah orang yang mudah terbuka dan menceritakan banyak hal pada sahabatnya. Dibanding bercerita ke sahabatnya, Naura lebih memilih mencurahkan perasaannya pada kedua orang tuanya.

"Di WhatsApp itu aku punya grup sama diri aku sendiri. Jadi kan kalau orang banyak di notes aku juga banyak di notes kalau aku lagi ranting, karena aku bukan tipe orang yang aku punya sahabat terus aku curhat sama dia, no," ungkap Naura dalam video perbincangannya dengan Vidi Aldiano.

"Nggak semua hal aku ceritain ke sahabat aku. Aku pasti ke mama atau nggak ke papa," lanjutnya.

Mendengar Naura lebih sering mencurahkan perasaannya kepada kedua orang tuanya, membuat Vidi kagum. Bahkan ia menyebut bahwa kedua orang tua Naura sangat beruntung memiliki anak yang terbuka dalam apapun pada mereka dan tak malu untuk menceritakan segala hal dalam hidupnya.

Halaman:
1 2
