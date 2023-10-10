Ammar Zoni Minder ke Irish Bella: Saya Malu untuk Bisa Bersamanya

JAKARTA - Aktor Ammar Zoni kini sudah bebas usai menjalani hukuman atas penyalahgunaan narkoba. Selama 7 bulan ditahan di Lapas, Cipayung, Jakarta Timur, Irish Bella tidak pernah menjenguknya.

Kendati begitu, Ammar sangat menyanjung sikap tegar sang istri ketika musibah besar menerpa rumah tangganya.

"Di luar saya sebagai suami, Irish Bella adalah wanita yang kuat, sangat tegar. Dengan kejadian ini dia tidak gentar. Itu yang bikin saya jatuh cinta banget sama dia," ujar Ammar Zoni saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/10/2023).

Ammar Zoni pun mengakui ada rasa minder. Ia tersandung masalah barang haram sebanyak dua kali, sementara Irish benar-benar memantapkan hatinya untuk hijrah.

"Apalagi sekarang dengan keteguhan hatinya untuk hijrah, saya pun merasa malu untuk bisa bersamanya," ungkap Ammar Zoni.