Diselingkuhi Suami, Hana Hanifah: Saya Akan Ajukan Gugatan Cerai

JAKARTA – Hana Hanifah belum lama ini mengaku kalau dirinya diselingkuhi oleh suaminya, Randy, dengan mantannya. Pernikahan yang baru berusia seumur jagung itu rupanya tak kuasa membuat Hana Hanifa bertahan lebih lama lagi.

Lewat akun sosial medianya tidak sedikit Hana Hanifah yang sering kali curhat tentang permasalahan dirinya. Bahkan sesekali ia juga mengingatkan kalau jadi seorang laki-laki tidak boleh serakah dalam menentukan pilihan.

“Kalau mau aku ya aku, kalau mau dia ya dia. Jangan seperti anak kecil yang mau semuanya,” kata isi video Hana Hanifah, dikutip dalam akun Instagram miliknya @hanaaaast, Selasa (10/10/2023).

Kini jika dilihat dari unggahannya, Hana Hanifah sudah tidak lagi memajang potret mesranya dengan sang suami. Mulai dari prewedding, hingga saat pernikahan sudah tidak lagi terlihat di akun Instagramnya.

Hana Hanifah mengaku atas perbuatan suaminya tersebut, dirinya akan mengambil tindakan tegas. Hana Hanifah akan memproses lewat jalur hukum, dan menggugat cerai Randy.

“Aku akan ajukan gugatan cerai, lagi ngobrol sama lawyer,” ucap Hana Hanifah.

