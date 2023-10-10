Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ammar Zoni Jawab Kabar Digugat Cerai Irish Bella

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |09:37 WIB
Ammar Zoni Jawab Kabar Digugat Cerai Irish Bella
Ammar Zoni jawab kabar digugat cerai oleh Irish Bella (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ammar Zoni menjawab kabar terkait rumah tangganya dengan Irish Bella. Baru dua hari dinyatakan bebas, bintang film Madu Murni itu langsung menjawab kabar bahwa dirinya sudah digugat cerai oleh sang istri.

Saat ditanya, Ammar mengaku bahwa rumah tangganya dengan Irish Bella baik-baik saja.

"Kalau untuk sampai saat ini alhamdulillah hubungan saya masih (dan Irish) Insya Allah baik," ungkap Ammar Zoni saat ditemui Senin, 9 Oktober 2023.

Pria 31 tahun ini menyadari bahwa dirinya harus berusaha untuk memperbaiki diri. Mengingat perilakunya beberapa waktu lalu jelas membuat keluarganya sangat kecewa.

"Tapi dalam tanda kutip saya harus berusaha, jelas. Saya sudah mengecewakan, bukan hanya mengecewakan fans karena saya sudah mengecewakan istri yang punya nilai mempunyai nama di dunia entertainment, saya sudah merusak," papar Ammar.

Ammar Zoni

Sementara itu, kakak dari Aditya Zoni ini juga mengatakan bahwa dirinya masih ingin terus mempertahankan rumah tangganya bersama Irish Bella. Terlebih, ia kini sudah memiliki dua orang anak.

Halaman:
1 2
