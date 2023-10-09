Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ditinggal Ibunda, Begini Cara Raissa Ramadhani Lewati Kepedihan

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |01:01 WIB
Ditinggal Ibunda, Begini Cara Raissa Ramadhani Lewati Kepedihan
Raissa Ramadhani (Foto: IG Raissa)
JAKARTA - Raissa Ramadhani memiliki pengalaman duka yang sulit ia lewati. Saat berusia 17 tahun dirinya harus rela ditinggal pergi ibunda untuk selama-lamanya.

Hal ini tentunya membuat dia jatuh dan terpuruk. Ia bercerita bagaimana dirinya merasakan kesedihan yang tak pernah ia alami sebelumnya.

"Aku ingin bercerita tentang perasaan berduka setelah ditinggalkan seseorang. Aku ditinggal mamah saat umur 17 tahun, tidak mudah sama sekali. Saat itu aku masih labil-labilnya. Mamah adalah best friend aku," ucap Raissa Ramadhani di akun Tiktoknya.

Ditinggal Ibunda, Begini Cara Raissa Ramadhani Lewati Kepedihan

Raissa sadar harus bisa melanjutkan hidup. Ia mendapatkan banyak suntikan motivasi dari keluarga dan teman dekatnya.

"Banyak perasaan yang aku alami. Sakit banget. Aku keknya gak bisa lanjutnya, tapi karena support dari keluarga dan sahabat aku, akhirnya bisa melewatinya," sambung Raissa.

"Aku tanya dengan teman aku yang punya perasaan sama, aku menjadi lumayan dengar motivasinya, aku jadi kembali semangat hidup," lanjutnya.

