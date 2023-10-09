Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pengacara Bantah Zul Zivilia Terlibat dengan Gembong Narkoba Fredy Pratama

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |20:20 WIB
Pengacara Bantah Zul Zivilia Terlibat dengan Gembong Narkoba Fredy Pratama
Pengacara bantah Zul Zivilia terlibat dengan gembong narkoba Fredy Pratama. (Foto: Nurul/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pengacara Zul Zivilia, La Ode Joko, menegaskan tidak ada hubungan antara kliennya dengan gembong narkoba internasional Fredy Pratama. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers pada Senin (9/10/2023).

"Itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan saudara Fredy Pratama," kata La Ode Joko.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa pemeriksaan kliennya di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan beberapa hari lalu hanya berkaitan dengan kasusnya di tahun 2016.

"Hanya berkaitan dengan kasusnya di tahun 2016 lalu. Jadi bukan perkara yang baru," terangnya.

La Ode Joko menyebut kliennya tidak pernah mengenal sosok Fredy Pratama seperti yang telah dirumorkan belakangan ini. Menurutnya ini telah disangkal oleh Zul Zivilia sendiri secara langsung.

