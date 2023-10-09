Reaksi Jessica Wongso soal Kasusnya Dijadikan Film Dokumenter hingga Viral Lagi

JAKARTA - Terpidana kasus kopi sianida, Jessica Kumala Wongso, memberikan reaksi tak terduga setelah masalah hukumnya dijadikan film dokumenter bertajuk Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso.

Hal ini disampaikan oleh salah satu tim kuasa hukumnya, Sordame Purba. Dia mengatakan jika kemunculan film itu tak sama sekali membuat kliennya trauma.

"Trauma sih nggak ya, cuma dia heran 'kok bisa seviral ini'," kata Sordame Purba saat ditemui di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pondok Bambu, Jakarta Timur, Senin (9/10/2023).

Sementara itu, tim kuasa hukum Jessica lainnya, Hidayat Bustam, memiliki pandangan lain terhadap film tersebut. Menururnya, film ini sangat wajar karena membahas fakta-fakta yang tak banyak diketahui publik.

"Film Netflix itu kan film dokumenter, film yang mempunyai dokumennya. Semuanya juga diminta dan diwawancarai sepanjang persidangan. Mamanya, bapaknya belum nonton, Jessica juga belum nonton, dia nggak punya Netflix, dia nonton TV bareng napi lain," ujar Hidayat Bustam.