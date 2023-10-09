Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

5 Artis yang Pernah Bertengkar Hebat hingga Perang Dingin

Bertold Ananda , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |22:00 WIB
5 Artis yang Pernah Bertengkar Hebat hingga Perang Dingin
Artis yang pernah bertengkar hebat hingga perang dingin. (Foto: Luna Maya dan Ayu Ting Ting/Instagram/@lunamaya/@ayutingting92)




JAKARTA - Perseteruan hebat yang terjadi di kalangan artis memang kerap mencuri perhatian warganet. Berawal dari sahabatan, perlahan mulai saling sindir bahkan merendahkan satu sama lain.

Di Indonesia sendiri, sudah banyak artis yang terlibat perselisihan bahkan pernah bertengkar hebat hingga disorot oleh media. Berikut artis yang pernah bertengkar hebat versi Okezone.

1. Luna Maya dan Ayu Ting Ting

Artis yang Pernah Bertengkar hingga Perang Dingin. (Foto: Luna Maya dan Ayu Ting Ting/Instagram/@lunamaya/@ayutingting92)

Artis yang Pernah Bertengkar Hebat hingga Perang Dingin. (Foto: Luna Maya dan Ayu Ting Ting/Instagram/@lunamaya/@ayutingting92)

Artis pertama yang pernah bertengkar hebat yaitu Luna Maya dan Ayu Ting Ting. Awalnya perseteruan itu terjadi karena Ayu mengajak Luna Maya untuk berkolabrasi bersama dalam bisnis fashion.

Akan tetapi di tengah jalan, Ayu Ting Ting terlibat pelanggaran kontrak kerja yang telah disepakati oleh dua belah pihak. Masalah itu menyebabkan hubungan mereka renggang, namun belakangan mereka sudah akur kembali.

2. Melaney Ricardo dan Ayu Dewi

Artis yang Pernah Bertengkar Hebat hingga Perang Dingin. (Foto: Melaney Ricardo dan Ayu Dewi/Instagram/@melaney_ricardo/@mrsayudewi)

Halaman:
1 2 3
