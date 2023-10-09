Ammar Zoni Akan Berikan Kejutan untuk Istri dan Anak, Netizen: Semoga Taubat

JAKARTA - Ammar Zoni mengaku akan memberikan kejutan untuk sang istri, Irish Bella dan anak-anaknya, jelang bebas nanti.

Seperti diketahui Ammar Zoni akan segera bebas dari penjara setelah 7 bulan mendekam di balik jeruji besi, akibat kasus penyalahgunaan narkoba.

"Setelah pulang, yang jelas saat ini, saya ingin memberikan surprise for my wife (kejutan untuk istri saya)," kata Ammar Zoni dalam video yang diunggah akun Instagram @gosipnyinyir, belum lama ini.

Tak hanya kejuaraan, Ammar Zoni juga akan berbagi kisahnya selama berada di penjara kepada anak-anaknya.

"Dan cerita banyak hal kepada mereka semua tentang bagaimana lika-liku perjalanan hukuman yang saya jalani," tutur Ammar Zoni antusias.

Dengan maksud, agar anak-anak nya dapat memetik pelajaran dari musibah yang menimpa sang ayah. Ia juga berjanji akan menata kembali hidupnya setelah resmi bebas dari penjara.

"Dan bagaimana pelajaran yang saya dapatkan baik di Lido maupun di Rutan Cipinang ini," imbuh Ammar Zoni.

Cuplikan video tersebut langsung menuai beragam respon dari netizen.