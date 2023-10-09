Jessica Wongso Ultah, Tim Pengacara Bawa Kue hingga Hadiah ke Lapas Perempuan

JAKARTA - Terpidana kasus kopi sianida, Jessica Wongso, genap berusia 35 tahun pada hari ini, Senin (9/10/2023). Tepat di hari ulang tahunnya, tim pengacaranya yakni Hidayat Bustam, mendatangi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Pondok Bambu, Jakarta Timur.

Kedatangan sang pengacara diketahui untuk memberi ucapan selamat ulang tahun kepada sang klien.

Berdasarkan pantauan, Hidayat Bustam tiba di Lapas Perempuan Pondok Bambu sekira pukul 10.30 WIB. Tak sendiri, ia terlihat hadir bersama dua wanita yang juga diduga sebagai tim pengacara Jessica Wongso lainnya.

"Mending kita masuk dulu deh, kasihan dia didalam menderita dia," kata Hidayat Bustam sambil menunggu di depan pintu masuk lapas kepada wartawan, Senin (9/10/2023).

Saat ditanya kabar terkini kliennya di dalam penjara, Hidayat Bustam mengaku belum mengetahui secara detail. Dia berharap Jessica Wongso sendiri terus dalam keadaan sehat.