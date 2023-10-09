Arsya Ristina Rizki Hadirkan Kisah Remaja yang Baru Kenal Cinta di Single Perdana

JAKARTA - Arsya Ristina Rizki, penyanyi muda pendatang baru, merilis single perdana bertajuk Belum Siap Jatuh Cinta. Sesuai dengan usianya, lagu ini mengisahkan kehidupan anak remaja yang mulai mengenal cinta.

Belum Siap Jatuh Cinta bercerita tentang seseorang sudah ada rasa tertarik dengan lawan jenis. Namun, belum waktu yang tepat untuk menjalin hubungan.

"Related banget ya ini lagunya juga buat aku buat teman-teman aku juga, soalnya udah mulai suka-sukaan tapi memang belum siap untuk jatuh cinta," kata Arsya dalam konferensi pers di Gripastudio, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Arsya tergugah untuk mulai menapaki industri musik karena sudah percaya diri dengan kemampuan bernyanyinya. Ia rutin melatih vokalnya untuk mempersiapkan singlenya ini.

"Karena memang baru ada niat aja dan suaranya udah lumayan bagus juga kan karena berlatih terus dan udah siap juga bikin single," tuturnya.