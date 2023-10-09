Atiek CB Puaskan Fans di Showcase Kama Ruang

JAKARTA - Atiek CB memuaskan fans yang telah lama menunggunya dalam mini konser Kama Ruang Bintaro Sektor 9. Kehadiran Atiek CB disambut meriah oleh para fans yang setia.

Atiek CB tak menyangka dirinya masih mendapatkan sambutan antusias dari para fans. Ia mengakui merindukan momen-momen seperti ini.

“Saya sudah 21 tahun ini tinggal di Amerika, tapi penggemar saya masih hafal dan menunggu penampilan saya di sini. Saya sangat merindukan momen seperti ini, bisa bernyanyi kembali di sebuah konser dan bertemu dengan penggemar saya. Padahal di Amerika saya pengangguran lho,” ungkap Atiek.

Atiek CB memanfaatkan waktu luangnya di Indonesia. Atiek CB juga bakal menghadiri sejumlah show di beberapa tempat.

“Di liburan kali ini saya banyak tampil di panggung musik di Indonesia, seperti di konser bersama Mayang Sari, konser Jazz Gunung Bromo dan akhirnya di Kama Ruang Cafe. Ini sungguh luar biasa karena bisa bertemu dengan penggemar saya, dan tentu saja, ini akan menjadi kenangan indah sebelum tanggal 15 Oktober 2023, ketika saya kembali ke Amerika,” bebernya.

