HOME CELEBRITY MUSIK

Charlie Puth Sukses Ajak Penonton Gagal Move On

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |01:01 WIB
Charlie Puth Sukses Ajak Penonton Gagal Move On
Konser Charlie Puth di Jakarta (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Charlie Puth menceritakan kisah di balik salah satu lagu yang dibawakannya saat melakukan konser di Beach City International Stadium, Jakarta, pada Minggu (8/10/2023).

Lagu berjudul Cheating On You tersebut ternyata punya memiliki cerita mendalam tersendiri baginya.

Charlie menyebut, lagu yang dirilis pada tahun 2019 lalu itu mengisahkan tentang seseorang yang berupaya kembali mengingat kenangan-kenangan indah yang telah dilalui bersama.

“Sulit memang untuk melupakan hal-hal indah yang pernah dilalui bersama seorang mantan. Lagu Cheating On You ini mungkin cocok untuk kalian yang belum bisa move on dari mantan kekasih,” ujar Charlie, sebelum menyanyikan lagu tersebut.

Penonton yang hadir lantas mendadak melow. Meski masih tampak antusias dengan penampilan nan meriah dari Charlie sebelumnya, mood mereka mendadak berubah menjadi mellow.

Tampaknya, Charlie memang sukses menghipnotis para penonton yang hadir dengan beberapa lagu melow dan galaunya.

Sebelumnya, Charlie sendiri sukses membuka penampilannya di konser bertajuk The “Charlie” Live Experience itu lewat lagu Charlie Be Quiet.

Penonton yang hadir lantas dibuat histeris dengan kehadirannya saat pertama kali memasuki panggung.

“Hai Jakartaaaa. Aku sangat bersyukur bisa kembali ke sini setelah 5 tahun menggelar konser pertamaku di sini!” ujar Charlie disambut riuh histeris para penonton.

