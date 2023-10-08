Cerita Jesenn Dinobatkan sebagai Duta Musik

JAKARTA - Jesenn menjadi salah satu solois pria yang tengah naik daun. Lagunya berjudul Beruntung yang dirilis oleh Sony Music Entertainment Indonesia pada bulan Maret, 2023 lalu, sampai saat ini telah sukses meraih lebih dari 1 juta pendengar di Spotify.

Jesenn pun bercerita soal karier bermusiknya. Dirinya telah lama memulai karier, bahkan sejak di bangku kuliah. Bahkan dirinya, sempat dinobatkan menjadi Duta Musik oleh Universitas Bunda Mulya, kampus tempat ia berkuliah.

Sempat bergabung dengan sebuah grup musik bernama Pasto, di tahun 2016, Jesenn menjalani karier bermusiknya saat masih berstatus sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi di UBM.

Jesenn mengaku, kalau dari profesinya saat itu sebagai penyanyi, sangat membantu dirinya untuk bisa membiayai kuliah sendiri. Ada cerita menarik yang dialami oleh Jessen saat dia berkuliah di UBM.

"Aku sangat berterima kasih sekali kepada pihak UBM atas semua support yang diberikan selama ini untuk aku. Puji Tuhan, aku sangat bersyukur karena dikelilingi oleh banyak orang baik, semoga pengalaman aku ini bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi orang lain," ujar Jesenn.

Di semester 1, dirinya bergabung dengan UKM Musik kampus dan mendapat kesempatan untuk tampil di salah satu acara kampus tour. Penampilannya saat itu menarik perhatian dari para petinggi kampus UBM dan mereka menawarkan Jesenn kontrak menjadi duta perwakilan kampus sebagai penyanyi untuk setiap event yang diadakan oleh UBM dengan sejumlah bayaran.