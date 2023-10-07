Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pelaku Penyebar Video Syur Rebecca Klopper Raup Untung Rp10 Juta per Bulan

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |09:30 WIB
Pelaku Penyebar Video Syur Rebecca Klopper Raup Untung Rp10 Juta per Bulan
Pelaku penyebaran video syur mirip Rebecca Klopper raup untung Rp10 juta per bulan (Foto: Instagram/rklopperr)
A
A
A

JAKARTA - Pelaku penyebar video syur mirip Rebecca Klopper telah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Bahkan pihak polisi pun sempat mengungkap bahwa pelaku berinisial BF itu mendapatkan keuntungan yang cukup besar dari penyebaran video syur tersebut.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan bahwa BF membuat grup Telegram dan menyebarkan konten pornografi di sana. Bahkan ia memiliki patokan tarif agar anggota dalam grup tersebut bisa menonton konten pornografi yang diunggahnya.

"Mendapatkan keuntungan sebesar Rp 5 juta sampai Rp 10 juta setiap bulannya," ujar Brigjen Ramadhan dalam keterangannya.

"Dengan harga Rp 100.000 sampai dengan Rp 300.000 dengan nama Dedek Gemes, Indo, Hijab, Asia, Barat, artis viral, premium, sub gacor. Dalam grup tersebut Saudara BF mengirimkan konten-konten pornografi setiap harinya," lanjutnya.

Rebecca Klopper

Sebagaimana diketahui, BF ditangkap oleh Bareskrim) Polri dengan sejumlah barang bukti. Barang bukti itu di antaranya satu lembar print out screenshot akun Twitter, 1 buah flashdisk berisi screenshot akun, satu buah KTP atas nama BF, tiga unit handphone, enam unit simcard, dan satu unit sepeda motor.

Sebelumnya, Rebecca Klopper melalui pengacaranya sempat melaporkan pemilik akun media sosial yang menyebarkan video syur mirip dirinya pada 22 Mei lalu. Selain Becca, Fadly Faisal pun siap diperiksa sebagai saksi atas kasus tersebut.

(van)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/33/3118521/rebecca_klopper-og5H_large.jpg
Rebecca Klopper Belajar Motor Kopling Lewat Syuting Sinetron
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/33/3086871/rebecca_klopper-S3uT_large.jpg
Fadly Faisal Pamer Pacar Baru, Rebecca Klopper Banjir Dukungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/33/2988190/jelang-umrah-rebecca-klopper-sibuk-jalani-manasik-X7pCKx680j.jpg
Jelang Umrah, Rebecca Klopper Sibuk Jalani Manasik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/33/2987804/diledek-netizen-saat-pakai-hijab-rebecca-klopper-sabar-ya-kan-baru-belajar-NP3QzIXmjM.jpg
Diledek Netizen saat Pakai Hijab, Rebecca Klopper : Sabar Ya, Kan Baru Belajar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/18/33/2956929/rebecca-klopper-sambut-bahagia-vonis-penyebar-video-syur-tm5AwimJxq.jpg
Rebecca Klopper Sambut Bahagia Vonis Penyebar Video Syur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/18/33/2956928/video-syur-tersebar-rebecca-klopper-tatap-masa-depan-I8t8OudHaH.jpg
Video Syur Tersebar, Rebecca Klopper Tatap Masa Depan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement