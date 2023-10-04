Pelaku Penyebar Video Syur Mirip Dirinya Ditangkap, Rebecca Klopper Bersyukur

JAKARTA - Terduga pelaku penyebaran video syur mirip Rebecca Klopper telah diamankan oleh Bareskrim Mabes Polri. Kabar tersebut jelas membuat mantan kekasih Fadly Faisal ini bersyukur.

Kabar bahwa terduga pelaku penyebaran video tersebut telah ditangkap, bahkan dibenarkan langsung oleh Sandy Arifin selaku kuasa hukum dari Becca.

"Memang benar sudah ada pelaku yang diamankan dan kami berterima kasih kepada pihak kepolisian khususnya Bareskrim Siber Polri," kata Sandy Arifin kepada wartawan, Selasa, 3 Oktober 2023.

Terkait penangkapan ini, Sandy sebagai kuasa hukum mengaku belum bisa berkomentar banyak.

Hanya saja, dia optimis pihak kepolisian akan segera merilis penangkapan pelaku di hadapan publik.

"Nanti dalam waktu dekat pihak kepolisian Insya Allah akan melakukan rilis. nanti kami akan diberitahu dan kami juga akan menginformasikan juga termasuk pada klien kami untuk menunggu rilis dari pihak Direktorat Siber Polri," beber Sandy.

Saat ditanya soal sosok pelaku, Sandy juga memilih tak berkomentar banyak. Dia menyarankan awak media untuk menanyakan langsung hal ini pada pihak penyidik.