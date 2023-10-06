Perjalanan Karier Maizura, Dari Penyanyi Kafe Hingga Jadi Artis Multitalenta Terkenal

JAKARTA - Sebagian masyarakat Indonesia mungkin tak asing dengan artis cantik satu ini. Ya, Maizura dikenal sebagai artis muda dengan segudang talenta.

Namanya mulai dikenal publik sejak beberapa waktu belakangan. Ia bahkan menjadi salah satu pemeran utama yang juga menyanyikan original soundtrack film Bebas.

Siapa sangka, kecintaan Maizura terhadap musik dan menyanyi sudah sejak kecil. Penasaran dengan perjalanan kariernya? Yuk, simak penjelasan berikut ini.

Perjalanan Karier Maizura, Dari Penyanyi Kafe Hingga Jadi Artis Multitalenta Terkenal

Artis kelahiran Makassar 7 Maret 2000 ini memang dikenal suka musik dan gemar menyanyi sedari kecil. Sayangnya, ia tak menjalani kursus olah vokal atau semacamnya, melainkan berlatih secara otodidak.