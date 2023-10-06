Sopir Caren Delano yang Bawa Kabur Mobil Ditangkap saat Makan Bakso di Bandung

JAKARTA - FS, pelaku yang membawa kabur mobil Caren Delano ditangkap saat makan bakso di sebuah food court di Bandung, Jawa Barat. Ia ditemukan setelah beberapa hari membawa Mitsubishi Xpander milik sang artis.

Hal itu disampaikan oleh Kapolsek Setiabudi, Kompol Arif Purnama dalam konferensi pers di Polsek Metro Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (6/10/2023). Dia menerangkan, pasca menangkap pelaku, pihaknya langsung membawa bersangkutan ke Polsek Setiabudi, untuk dimintai keterangan.

"Dari penelusuran, kami dapat informasi bahwa FS telah meninggalkan tempat tinggalnya berada di wilayah Depok dan melarikan diri ke Bandung,"ujar Kompol Arif Purnama dalam konferensi pers di Polsek Metro Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (6/10/2023).

"Selanjutnya tim bergerak ke Bandung dan di back up oleh Polda Jabar. Sehingga pada minggu pelaku FS diamankan di salah satu food court di bandung, Jabar. Yang bersangkutan sedang makan bakso, dia refleks dan kaget,"sambung dia.

Setelah mengamankan FS, polisi melakukan pengejaran ke daerah Balaraja, Tangerang. Dari proses penyelidikan itu, mereka berhasil mengamankan mobil Mitsubishi Xpander milik Caren Delano.

Sebelumnya, mobil milik Caren Delano telah dijual ke seseorang berinisial A dan TZ di kawasan Balaraja. Kini, kedua pelaku itu masih dalam proses pengejaran, dan telah ditetapkan ke dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO).

"Setelah dilakukan penyelidikan, pada 3 Oktober tim menangkap MJ dan H. FS telah memberikan kendaraan tersebut dan mobil telah dikuasai oleh A dan TZ,"ucap Arif Purnama.