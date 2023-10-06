Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sopir Caren Delano yang Bawa Kabur Mobil Ditangkap saat Makan Bakso di Bandung

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |17:11 WIB
Sopir Caren Delano yang Bawa Kabur Mobil Ditangkap saat Makan Bakso di Bandung
Caren Delano hadir dalam konferensi pers di Polsek Metro Setabudi. (Foto: Selvianus/MPI)
A
A
A

JAKARTA - FS, pelaku yang membawa kabur mobil Caren Delano ditangkap saat makan bakso di sebuah food court di Bandung, Jawa Barat. Ia ditemukan setelah beberapa hari membawa Mitsubishi Xpander milik sang artis.

Hal itu disampaikan oleh Kapolsek Setiabudi, Kompol Arif Purnama dalam konferensi pers di Polsek Metro Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (6/10/2023). Dia menerangkan, pasca menangkap pelaku, pihaknya langsung membawa bersangkutan ke Polsek Setiabudi, untuk dimintai keterangan.

"Dari penelusuran, kami dapat informasi bahwa FS telah meninggalkan tempat tinggalnya berada di wilayah Depok dan melarikan diri ke Bandung,"ujar Kompol Arif Purnama dalam konferensi pers di Polsek Metro Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (6/10/2023).

"Selanjutnya tim bergerak ke Bandung dan di back up oleh Polda Jabar. Sehingga pada minggu pelaku FS diamankan di salah satu food court di bandung, Jabar. Yang bersangkutan sedang makan bakso, dia refleks dan kaget,"sambung dia.

Setelah mengamankan FS, polisi melakukan pengejaran ke daerah Balaraja, Tangerang. Dari proses penyelidikan itu, mereka berhasil mengamankan mobil Mitsubishi Xpander milik Caren Delano.

Sebelumnya, mobil milik Caren Delano telah dijual ke seseorang berinisial A dan TZ di kawasan Balaraja. Kini, kedua pelaku itu masih dalam proses pengejaran, dan telah ditetapkan ke dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO).

"Setelah dilakukan penyelidikan, pada 3 Oktober tim menangkap MJ dan H. FS telah memberikan kendaraan tersebut dan mobil telah dikuasai oleh A dan TZ,"ucap Arif Purnama.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/33/3177695//yuki_kato-spS0_large.JPG
Yuki Kato Tak Ambil Pusing soal Tuntutan Menikah, Akui Jadi Ajang Eksplorasi Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/33/3177669//erika_carlina-R2ym_large.jpg
Erika Carlina Bantah Putus dari DJ Bravy Lewat Video di Instagram 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/33/3177611//ammar_zoni-sADy_large.jpg
Ammar Zoni Klaim Tak Mengenal 5 Tersangka Kasus Narkoba Lainnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/33/3177588//jule_daehoon-gVFK_large.jpg
Biodata dan Agama Julia Prastini, Selebgram Cantik yang Diduga Selingkuhi Suami Korea hingga Buka Jilbab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/33/3177564//ace_frehley-rd27_large.jpg
Ace Frehley, Gitaris Band Rock KISS Meninggal Dunia Akibat Pendarahan Otak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/33/3177553//erin_taulany-3UjL_large.jpg
Erin Wartia Akhirnya Buka Suara, Siap Bongkar Pengkhianatan Andre Taulany
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement