HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Polisi Curigai Sopir Caren Delano Terlibat Sindikat Penggelapan Mobil

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |12:58 WIB
Polisi Curigai Sopir Caren Delano Terlibat Sindikat Penggelapan Mobil
Polisi curigai sopir Caren Delano terlibat sindikat penggelapan mobil. (Foto: Instagram/@carendelano)
A
A
A

JAKARTA - Kapolsek Setiabudi, Kompol Arif Purnama mengatakan pihaknya bakal mengusut tuntas kasus dugaan penggelapan mobil milik presenter Caren Delano beberapa waktu lalu yang dinyatakan hilang.

Meskipun saat ini sopir berinisial FE itu telah diamankan, Arif menerangkan pihaknya belum mengamankan mobil Caren Delano yang dibawa kabur. Namun, mereka sejauh ini telah mengetahui keberadaan mobil tersebut.

"Untuk mengembangkan lagi, apakah ini suatu jaringan profesional, artinya kami masih terus melakukan pengejaran terhadap unit mobil memang belum dapat ditemukan hingga hari ini, namun keberadaannya sudah kami ketahui," kata Kompol Arif Purnama saat ditemui di Polsek Setiabudi, belum lama ini.

Setelah menangkap FE, pihaknya langsung menginterogasi untuk menanyakan tujuannya membawa kabur mobil Caren Delano. Dari keterangan yang didapatkan, pelaku mengaku melakukan tindakan tersebut karena terhimpit kebutuhan ekonomi.

"Dari keterangan mengatakan, faktor ekonomi, namun kami masih menduga ini terdengar sindikat. Karena mereka saling mengenal satu sama lain, dan kami juga masih melakukan pendalaman," ungkapnya.

Halaman:
1 2
