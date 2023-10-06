Kondisi Rayyanza Usai Alami Panas 40 Derajat

JAKARTA - Rayyanza Malik Ahmad putra bungsu Raffi Ahmad dan Nagita Slavina saat ini tengah dirawat di salah satu rumah sakit di Jakarta.

Bocah yang akrab disapa Cipung itu dilarikan ke rumah sakit pada Rabu malam (4/10/2023) setelah mengalami demam tinggi mencapai 40 derajat. Hal itu diungkapkan Raffi Ahmad saat sedang live Instagram.

"Jadi si Cipung ini sempat panas sampai 40 derajat akhirnya dibawa ke rumah sakit ini. Dan kata dokter masa harus dirawat sih," kata Raffi Ahmad.

Raffi Ahmad memang tidak sempat menemani sang istri, Nagita Slavina yang ke rumah sakit untuk memeriksakan anaknya. Lantaran ada suatu pekerjaan.

"Aku nggak ikut pergi karena aku habis ini ada pekerjaan lagi. Kita doakan ya semoga Cipung ini diberikan kesembuhan ya teman-teman," tambah Raffi Ahmad.

Dalam kesempatan itu, Raffi juga melakukan video call dengan Nagita Slavina. Perempuan yang akrab disapa Gigi itu mengungkapkan bahwa Cipung sampai menjalani rontgen di paru-paru.

Namun ia belum mengetahui pasti penyakit apa yang menyebabkan sang anak demam.

"Kalau aku tau mah aku enggak senewen beneran deh. Ini belum ketauan penyakitnya aja kepala aku langsung sakit," ungkap Nagita Slavina.

