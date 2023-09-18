Ditinggal Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ke Spanyol, Rafathar serta Rayyanza Menangis

JAKARTA - Pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina akan bertandang ke Spanyol. Hal itu membuat pasangan suami istri ini harus tega meninggalkan dua buah hatinya, Rafathar Malik Ahmad dan Rayyanza Malik Ahmad di Indonesia.

Diketahui Raffi dan Nagita akan pergi ke Spanyol untuk urusan pekerjaan. Mereka pun diantar oleh kedua sang putra yang ditemani dengan pengasuhnya masing-masing ke bandara.

"Papa dan mama kerja dulu ya ke (Spanyol) Madrid Spanyol. Aa dan Cipung baik-baik ya," tulis Raffi Ahmad di Instagram, Senin (18/9/2023).

Dalam video tersebut, awalnya Rafathar dan Cipung tampak santai melihat sang ibunda mulai memasuki pintu masuk Bandara. Sebelum benar-benar berpisah, kakak beradik itu sempat salaman dan sang ibu.

Cipung yang digendong oleh Sus Rini kemudian mulai merengek dan menangis saat melihat sang ibu beranjak pergi meninggalkannya.

"Pada nangis pasti kangen Rafathar/Rayyanza ditinggal mama papa pergi ke luar negeri," tambah Raffi Ahmad.