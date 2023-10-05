Mbak Lala Ungkap Kondisi Cipung Usai Jalani Rontgen Paru-paru

JAKARTA - Usai dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani rontgen paru-paru, kini kondisi Rayyanza Malik Ahmad alias Cipung berangsur-angsur membaik.

Kabar baik itu dibagikan oleh Mbak Lala, pengasuh Cipung melalui postingan di akun Instagram pribadinya, Kamis (5/10/2023). Dia menunjukkan Cipung masih harus diinfus karena kondisinya belum seratus persen pulih.

Melalui keterangannya, Lala bersyukur karena kondisi adik Rafathar Malik Ahmad itu sudah mulai membaik. Bahkan sudah bisa bercanda dengan orang di sekitarnya.

"MasyaAllah Alhamdulillah udah bisa becanda adek Rayyanza doain ya ounti & uncle online biar adek cepet sembuh Aamiin," tulis Lala.

Dalam video itu, Cipung tengah dipangku oleh Mbak Lala dan tampak beberapa orang di sekitarnya yang sedang mencoba menghibur.

Melihat kondisi terkini Cipung, netizen mendoakan agar bocah itu segera pulih dari sakitnya.

"Masya Allah......cepat sembuh adek," komentar netizen.