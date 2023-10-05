Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Yadi Sembako Batal Jalani Pemeriksaan Perdana Terkait Dugaan Penipuan

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |14:28 WIB
Yadi Sembako Batal Jalani Pemeriksaan Perdana Terkait Dugaan Penipuan
Yadi Sembako batal diperiksa terkait dugaan penipuan di Polres Tangsel. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Pelawak Yadi Sembako batal menjalani pemeriksaan perdana atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang melibatkan namanya di Polres Tangerang Selatan, Kamis (5/10/2023).

Diketahui, Yadi Sembako dianggap melakukan penipuan serta penggelapan dana sebesar Rp198 juta dengan membayar jasa Event Organizer (EO) melalui cek kosong.

Saat dihubungi awak media, pria 50 tahun itu mengaku batal menjalani pemeriksaan hari ini. Padahal, dia sudah menyiapkan alat bukti.

"Saya juga sudah siap-siap dari semalam, saya sudah siap-siap, bukti-bukti semuanya, bahwa saya hanya diperintah, diarahkan semuanya, sudah siap-siap juga, tapi dari kuasa hukum kita dia mau dampingi sendiri nggak lewat juniornya gitu, kata Yadi Sembako saat dikonfirmasi, Kamis (5/10/2023).

"Direschedule sama kuasa hukum, saya siap sudah siap karena beliau mau mendampingi sendiri begitu," sambungnya.

Pemilik nama asli Suryadi Ishaq tersebut mengatakan pihaknya belum mendapat jadwal pemeriksaan baru sebagai terlapor.

Sebab, dia mengaku masih menunggu jadwal sang kuasa hukum yang terbilang padat. Namun, Yadi sendiri enggan membeberkan siapa sosok pengacara yang akan mengawal kasus hukumnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/03/33/2978274/yadi-sembako-bingung-soal-tempat-tinggal-usai-rumahnya-dijual-demi-tutupi-kerugian-eo-W4xl9HhFZf.jpg
Yadi Sembako Bingung Soal Tempat Tinggal Usai Rumahnya Dijual Demi Tutupi Kerugian EO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/02/33/2978056/alasan-yadi-sembako-rela-tanggung-sendiri-kerugian-eo-tanpa-gus-anom-l406V8VFHg.jpg
Alasan Yadi Sembako Rela Tanggung Sendiri Kerugian EO Tanpa Gus Anom
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/02/33/2978029/kecewa-yadi-sembako-laporkan-gus-anom-soal-penipuan-dan-penggelapan-eZLeAN8Ku4.jpeg
Kecewa, Yadi Sembako Laporkan Gus Anom soal Penipuan dan Penggelapan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/33/2977751/yadi-sembako-jual-rumah-demi-tutupi-kerugian-event-organizer-WdKo0JDZLb.jpg
Yadi Sembako Jual Rumah demi Tutupi Kerugian Event Organizer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/12/33/2953484/yadi-sembako-bakal-jual-rumah-demi-lunasi-kerugian-event-organizer-1NJCg8bdg0.jpg
Yadi Sembako Bakal Jual Rumah Demi Lunasi Kerugian Event Organizer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/12/33/2953460/mediasi-gagal-yadi-sembako-minta-tambahan-waktu-untuk-lunasi-rp198-juta-67zTb5Qypt.jpg
Mediasi Gagal, Yadi Sembako Minta Tambahan Waktu untuk Lunasi Rp198 Juta
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement