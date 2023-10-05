Ameena Jatuh hingga Berdarah, Aurel Hermansyah: Nggak Ada yang Salah Guys

JAKARTA - Ameena Hanna Nur Atta baru-baru ini mengalami kejadian kurang menyenangkan. Saat tengah bermain di kediaman Anang Hermansyah, tiba-tiba saja putri Aurel dan Atta Halilintar ini terjatuh.

Nahasnya, Ameena sampai mengeluarkan darah dari hidungnya ketika terjatuh, hingga membuat semua orang yang ada di Cinere panik.

BACA JUGA: Aurel Hermansyah Akui Pernah Diganggu Mantan Pacar Atta Halilintar

Melalui Instagram storynya, Aurel pun membeberkan kondisi terkini Ameena. Tak lupa, Aurel pun turut berterima kasih pada semua orang yang sudah khawatir dengan kondisi Ameena.

"Makasih perhatiannya semua. Alhamdulillah Ameena gak apa-apa," kata Aurel Hermansyah di Instagram Story-nya, Rabu, 4 Oktober 2023.