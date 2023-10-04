Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Caren Delano Jalani Pemeriksaan Tambahan Usai Sopir yang Bawa Kabur Mobilnya Diamankan

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |20:29 WIB
Caren Delano Jalani Pemeriksaan Tambahan Usai Sopir yang Bawa Kabur Mobilnya Diamankan
Caren Delano jalani pemeriksaan tambahan di Polsek Setiabudi terkait kasus mobil dibawa kabur. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Presenter Caren Delano menjalani pemeriksaan tambahan usai Polsek Setiabudi berhasil mengamankan sopir berinisial FE, membawa kabur mobil pribadinya. Ia didampingi oleh kuasa hukumnya, Sandy Arifin. 

Kepada awak media, Sandy Arifin mengatakan, kehadirannya dan kliennya di Polsek Setiabudi untuk menyerahkan sejumlah barang bukti tambahan. Sekaligus memberikan keterangan kepada pihak penyidik.

"Hari ini pertama kami akan pemeriksaan tambahan, terkait keterangan sudah pernah disampaikan minggu lalu. Mungkin ada beberapa bukti juga akan kami masukkan," kata Sandy Arifin saat ditemui di Polsek Setiabudi, Rabu (4/10/2023).

Sandy membocorkan, setelah diamankan sopir membawa mobil pribadi kliennya kabur, kemungkinan akan dilakukan press release. Untuk membongkar, sindikat dibalik mobil kliennya raib beberapa waktu lalu.

"Untuk rilis berikutnya kami akan bersama-sama dengan Polsek Setiabudi atau Pak Kapolsek,"ucap Sandy Arifin.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement