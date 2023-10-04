Caren Delano Jalani Pemeriksaan Tambahan Usai Sopir yang Bawa Kabur Mobilnya Diamankan

Caren Delano jalani pemeriksaan tambahan di Polsek Setiabudi terkait kasus mobil dibawa kabur. (Foto: Instagram)

JAKARTA - Presenter Caren Delano menjalani pemeriksaan tambahan usai Polsek Setiabudi berhasil mengamankan sopir berinisial FE, membawa kabur mobil pribadinya. Ia didampingi oleh kuasa hukumnya, Sandy Arifin.

Kepada awak media, Sandy Arifin mengatakan, kehadirannya dan kliennya di Polsek Setiabudi untuk menyerahkan sejumlah barang bukti tambahan. Sekaligus memberikan keterangan kepada pihak penyidik.

"Hari ini pertama kami akan pemeriksaan tambahan, terkait keterangan sudah pernah disampaikan minggu lalu. Mungkin ada beberapa bukti juga akan kami masukkan," kata Sandy Arifin saat ditemui di Polsek Setiabudi, Rabu (4/10/2023).

Sandy membocorkan, setelah diamankan sopir membawa mobil pribadi kliennya kabur, kemungkinan akan dilakukan press release. Untuk membongkar, sindikat dibalik mobil kliennya raib beberapa waktu lalu.

"Untuk rilis berikutnya kami akan bersama-sama dengan Polsek Setiabudi atau Pak Kapolsek,"ucap Sandy Arifin.