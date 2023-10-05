Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Atta Halilintar Beri Bantahan Soal Sewa 1 Lantai Rumah Sakit untuk Persalinan Aurel Hermansyah

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |07:47 WIB
Atta Halilintar Beri Bantahan Soal Sewa 1 Lantai Rumah Sakit untuk Persalinan Aurel Hermansyah
Atta Halilintar tak sewa 1 lantai rumah sakit untuk persalinan Aurel (Foto: Instagram/attahalilintar)
A
A
A

JAKARTA - Atta Halilintar sempat dikabarkan akan menyewa satu lantai rumah sakit untuk persalinan sang istri, Aurel Hermansyah sekaligus menyambut kelahiran anak keduanya. Akan tetapi, isu tersebut justru dibantah oleh Atta.

Kepada awak media, pria 28 tahun ini mengaku sudah melihat langsung ruangan yang nantinya akan digunakan Aurel menjalani perawatan pasca-melahirkan. Namun, bintang film Ashiap Man itu enggan membeberkan tanggal kelahiran anak keduanya di hadapan awak media.

"Persiapan lahiran kita baru lihat, kamar rumah sakit udah dapat bookingan antara tanggal sekian sampai sekian," kata Atta Halilintar saat ditemui di Kawasan Senayan, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Dalam kesempatan itu, Atta juga membantah telah menyewa satu lantai Rumah Sakit di hari kelahiran anaknya.

Atta Halilintar

