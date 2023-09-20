Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Atta Halilintar Mulai Cek Kamar Rumah Sakit Jelang Persalinan Kedua Aurel Hermansyah

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |15:15 WIB
Atta Halilintar Mulai Cek Kamar Rumah Sakit Jelang Persalinan Kedua Aurel Hermansyah
Att Halilintar mulai melihat kamar di rumah sakit untuk persiapan Aurel Hermansyah melahirkan (Foto: Instagram/attahalilintar)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah saat ini tengah menanti kehadiran calon anak keduanya. Usai menggelar gender reveal dan mitoni, dalam 7 minggu lagi, adik dari Ameena Hanna Nur Atta akan segera lahir ke dunia, yang tentu membuat mereka sudah semakin tidak sabar untuk menunggu.

Kehebohan dan antusiasme menyambut kelahiran anak kedua, jelas terlihat dalam unggahan di akun Instagram terbarunya. Kala itu, Atta dan Aurel berada di depan lift bersama dengan suster serta dokter suatu rumah sakit.

"7 minggu lagi. Dok, gimana nih?," tanya Atta pada dokter dengan penuh antusias.

Sementara Aurel yang berada di sampingnya mencoba menenangkan. “Bismillah,” katanya.

Tidak hanya sekedar berbagi kehebohan tersebut, Atta pun menyampaikan segenap informasi terkait tujuannya mengunjungi rumah sakit saat itu.

Atta Halilintar

“Kita lagi di rumah sakit mau ngecek kondisinya bayi yang tinggal 7 minggu lagi (bakalan lahir) sama ngecek kamar buat lahirannya istriku," jelasnya dengan wajah berbinar-binar.

Dalam video tersebut Atta Halilintar juga menunjukkan perut Aurel Hermansyah yang terlihat semakin membesar. Untuk itu, Atta juga sekaligus meminta doa pada netizen agar proses persalinannya berjalan dengan lancar.

“Lihat nih sayang anak aku udah mau keluar, Ya ampun, tinggal menghitung hari guys. Doain ya guys, aku nih udah nggak sabar dan sangat terharu banget. Ya Allah terima kasih, dag dig dug, dag dig dug," ucap Atta.

“Kata dokter sudah bagus berat badannya (bayi dalam kandungan Aurel),” timpal Aurel.

Halaman:
1 2
