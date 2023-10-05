Manisnya Penampilan Richard Marx di Jakarta, Penonton Histeris

JAKARTA - Richard Marx menggelar konser tunggal di Indonesia setelah tujuh tahun lamanya. Konser yang bertajuk 'The Songwriter Tour' itu berlangsung di The Kasablanka Hall, Jakarta Selatan pada Kamis (5/10/2023) malam.

Diketahui, ini merupakan kali keempat Richard berkunjung ke Tanah Air. Sebelumnya, penyanyi 59 tahun itu pernah berkunjung ke Indonesia pada 1990, 2011, dan terakhir 2016.

Konser Richard Marx yang dipromotori oleh Endless Live kolaborasi dengan Go Live ini menampilkan konsep full band yang terdiri dari instrumen gitar, bass, dan drum.

Richard Marx membuka penampilannya dengan tiga lagu fenomenal berjudul Believe In Me, Take This Heart, dan Endless Summer Nights.

"Selamat malam Jakarta, terimakasih sudah datang. Apa kalian senang? Apa kalian siap berpesta bersama saya? Oke," kata Richard Marx menyapa penggemarnya.

Richard sendiri tampak antusias menghibur para penggemarnya di Jakarta. Meski tak lagi muda, dia bahkan masih tampil energik saat membawakan lagu-lagu yang bernuansa ceria.

"Aku ingin bersenang-senang disini berdansa dan bernyanyi bersama, ini band saya malam ini," ujarnya.

Richard kemudian mengajak para fansnya untuk menikmati momen nostalgia lewat lagu lawasnya.

"Mari kita kembali ke 1989, saat penampilan saya masih seperti ini, tampan bukan? Ini dia Angelia," tutur Richard Marx kemudian menyanyikan Angelia.

Penampilan Richard kian bertambah megah gemerlap lampu panggung penuh warna.

Belum lagi sorak sorai penonton kerap mengiringi tiap bait lagu yang dinyanyikan sang musisi.

Richard kemudian melanjutkan penampilannya dengan Front Row Seat dan Same Heartbreak Different Day.

