Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Manisnya Penampilan Richard Marx di Jakarta, Penonton Histeris

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |00:01 WIB
Manisnya Penampilan Richard Marx di Jakarta, Penonton Histeris
Richard Marx konser di Jakarta (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Richard Marx menggelar konser tunggal di Indonesia setelah tujuh tahun lamanya. Konser yang bertajuk 'The Songwriter Tour' itu berlangsung di The Kasablanka Hall, Jakarta Selatan pada Kamis (5/10/2023) malam.

Diketahui, ini merupakan kali keempat Richard berkunjung ke Tanah Air. Sebelumnya, penyanyi 59 tahun itu pernah berkunjung ke Indonesia pada 1990, 2011, dan terakhir 2016.

Konser Richard Marx yang dipromotori oleh Endless Live kolaborasi dengan Go Live ini menampilkan konsep full band yang terdiri dari instrumen gitar, bass, dan drum.

Manisnya Penampilan Richard Marx di Jakarta, Penonton Histeris

Richard Marx membuka penampilannya dengan tiga lagu fenomenal berjudul Believe In Me, Take This Heart, dan Endless Summer Nights.

"Selamat malam Jakarta, terimakasih sudah datang. Apa kalian senang? Apa kalian siap berpesta bersama saya? Oke," kata Richard Marx menyapa penggemarnya.

Richard sendiri tampak antusias menghibur para penggemarnya di Jakarta. Meski tak lagi muda, dia bahkan masih tampil energik saat membawakan lagu-lagu yang bernuansa ceria.

"Aku ingin bersenang-senang disini berdansa dan bernyanyi bersama, ini band saya malam ini," ujarnya.

Richard kemudian mengajak para fansnya untuk menikmati momen nostalgia lewat lagu lawasnya.

"Mari kita kembali ke 1989, saat penampilan saya masih seperti ini, tampan bukan? Ini dia Angelia," tutur Richard Marx kemudian menyanyikan Angelia.

Penampilan Richard kian bertambah megah gemerlap lampu panggung penuh warna.

Belum lagi sorak sorai penonton kerap mengiringi tiap bait lagu yang dinyanyikan sang musisi.

Richard kemudian melanjutkan penampilannya dengan Front Row Seat dan Same Heartbreak Different Day.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/205/3155717/trust-kIJP_large.jpg
Trust, Orkestra Indonesia Raih Golden Award di Ajang Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/205/3154287/the_sounds_project-Sb9a_large.jpg
Elijah Woods dan Dua Musisi Internasional Siap Meriahkan The Sounds Project 8
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/205/3136551/meysha_gobel-J4xr_large.jpeg
Meysha Gobel Debut Internasional, Suara Baru Pop RnB dari Gen Z Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/205/3134886/ryza_ahmad_rinema_band-otFe_large.jpeg
Sukses Bersama Judika, Ryza Ahmad Kini Kolaborasi dengan Rinema Band
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/205/3126299/adi_kla_project-4emF_large.jpg
Jaga Kepercayaan Musisi, WAMI Umumkan Jadwal Baru Distribusi Royalti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/205/3125259/kolaborasi_dengan_andi_rianto_dimas_supartono_lanjutkan_kiprah_mendiang_ayah-hn2L_large.jpeg
Kolaborasi dengan Andi Rianto, Dimas Supartono Lanjutkan Kiprah Mendiang Ayah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement