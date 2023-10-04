Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

4 Hobi Calon Presiden Ganjar Pranowo yang Jarang Diketahui, Ternyata Suka Naik Gunung Sejak Muda

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |18:17 WIB
4 Hobi Calon Presiden Ganjar Pranowo yang Jarang Diketahui, Ternyata Suka Naik Gunung Sejak Muda
Hobi Ganjar Pranowo yang jarang diketahui. (Foto: Instagram/@ganjar_pranowo)
JAKARTA - Calon Presiden Ganjar Pranowo, memiliki beragam hobi yang menarik. Mulai dari kegiatan di dalam rumah, hingga kegiatan yang mengharuskannya eksplorasi alam. Simak yuk beragam hobi Ganjar tersebut.

1. Olahraga

Sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa calon presiden 2024 ini sangat gemar berolahraga, bahkan kegiatan ini sering ia pamerkan dalam media sosial pribadi miliknya. Mulai dari berlari hingga bersepeda, Ganjar Pranowo tidak pernah absen berolahraga.

Saat berlari, mantan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) tersebut biasanya ditemani oleh sang istri, Siti Atikoh Supriyanti. Ganjar pernah mengungkap, kegemarannya berlari bukan hanya didasari gaya hidup sehat, ia juga berkesempatan bertemu dengan masyarakat dari berbagai kalangan secara langsung.

Majestic-55 merupakan organisasi untuk pecinta alam, ini menjadi organisasi pertama yang diikuti Ganjar Pranowo saat masuk kuliah karena berhubungan dengan alam. Ganjar mengikuti organisasi ini selama hampir 2 tahun, dan bahkan dipilih menjadi pemimpin dari tahun 1988 hingga 1990.

2. Naik Gunung

