TikTok Shop Ditutup, Denise Chariesta Beri Tanggapan Pedas

JAKARTA - Selebgram Denise Chariesta turut menanggapi perihal layanan Tiktok Shop yang resmi ditutup. Berdasarkan laman resminya, TikTok Shop akan ditutup pada Rabu (4/10/2023) mulai pukul 17.00 WIB.

Adapun alasan penutupannya dikarenakan pemerintah sebelumnya telah menetapkan Permendag Nomor 31 Tahun 2023. Di mana poin yang ditetapkan adalah melarang media sosial berperan ganda sebagai e-commerce.

Denise Chariesta yang juga memakai layanan TikTok Shop ini langsung komplain. Lewat Instagram miliknya, Denise menyebut bahwa pemerintah telah membunuh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

BACA JUGA: Denise Chariesta Emosi Anaknya Disebut Haram dan Didoakan Lahir Cacat

"Tiktok shop besok di tutup ! Selamat ya. Menurut gue x ini pemerintah banyak membunuh UMKM dan pekerjanya bukan menyelamatkan," tulis Denise Chariesta di Instagram-nya, Selasa (3/10/2023).

Kendati begitu, perempuan yang tengah hamil itu bisa lanjut berjualan di aplikasi e-commerce lainnya.

"Gak ngefek juga sih di gue masi ada toko oren ijo kuning pink dan sebagainya," ungkap Denise Chariesta.