JAKARTA - Selebgram Denise Chariesta turut menanggapi perihal layanan Tiktok Shop yang resmi ditutup. Berdasarkan laman resminya, TikTok Shop akan ditutup pada Rabu (4/10/2023) mulai pukul 17.00 WIB.
Adapun alasan penutupannya dikarenakan pemerintah sebelumnya telah menetapkan Permendag Nomor 31 Tahun 2023. Di mana poin yang ditetapkan adalah melarang media sosial berperan ganda sebagai e-commerce.
Denise Chariesta yang juga memakai layanan TikTok Shop ini langsung komplain. Lewat Instagram miliknya, Denise menyebut bahwa pemerintah telah membunuh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
"Tiktok shop besok di tutup ! Selamat ya. Menurut gue x ini pemerintah banyak membunuh UMKM dan pekerjanya bukan menyelamatkan," tulis Denise Chariesta di Instagram-nya, Selasa (3/10/2023).
Kendati begitu, perempuan yang tengah hamil itu bisa lanjut berjualan di aplikasi e-commerce lainnya.
"Gak ngefek juga sih di gue masi ada toko oren ijo kuning pink dan sebagainya," ungkap Denise Chariesta.