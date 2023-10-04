Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

TikTok Shop Ditutup, Denise Chariesta Beri Tanggapan Pedas

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |18:00 WIB
TikTok Shop Ditutup, Denise Chariesta Beri Tanggapan Pedas
Denise Chariesta menanggapi tentang kebijakan penutupan TikTok Shop. (Foto: Instagram/@denisechariesta91)
A
A
A

JAKARTA - Selebgram Denise Chariesta turut menanggapi perihal layanan Tiktok Shop yang resmi ditutup. Berdasarkan laman resminya, TikTok Shop akan ditutup pada Rabu (4/10/2023) mulai pukul 17.00 WIB.

Adapun alasan penutupannya dikarenakan pemerintah sebelumnya telah menetapkan Permendag Nomor 31 Tahun 2023. Di mana poin yang ditetapkan adalah melarang media sosial berperan ganda sebagai e-commerce.

Denise Chariesta yang juga memakai layanan TikTok Shop ini langsung komplain. Lewat Instagram miliknya, Denise menyebut bahwa pemerintah telah membunuh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

"Tiktok shop besok di tutup ! Selamat ya. Menurut gue x ini pemerintah banyak membunuh UMKM dan pekerjanya bukan menyelamatkan," tulis Denise Chariesta di Instagram-nya, Selasa (3/10/2023).

Kendati begitu, perempuan yang tengah hamil itu bisa lanjut berjualan di aplikasi e-commerce lainnya.

"Gak ngefek juga sih di gue masi ada toko oren ijo kuning pink dan sebagainya," ungkap Denise Chariesta.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/33/3142632/denise_chariesta-zjpF_large.JPG
Denise Chariesta Pumping ASI di Jalanan Shanghai: 12 Menit Full Tank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/17/33/3114511/denise_chariesta-IaBL_large.jpg
Denise Chariesta Resmi Laporkan Doktif Usai Difitnah Terima Bayaran Jadi Buzzer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/33/3066416/denise_chariesta-EL2Q_large.jpg
Denise Chariesta Ikut Salahkan Vadel Badjideh Atas Perseteruan Nikita Mirzani dan Lolly
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/25/33/3026073/denise-chariesta-ungkap-kronologi-art-curi-barang-mewah-di-kediamannya-iWw2OTAZf7.jpg
Denise Chariesta Ungkap Kronologi ART Curi Barang Mewah di Kediamannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/33/3025485/netizen-kaget-saat-tahu-agama-denise-chariesta-di-surat-laporan-polisi-kdVzWcwqSM.jpg
Netizen Kaget saat Tahu Agama Denise Chariesta di Surat Laporan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/08/33/2994095/denise-chariesta-panik-sudah-14-bulan-tidak-menstruasi-badan-gue-benar-benar-sakit-UNUNvI7sRB.jpg
Denise Chariesta Panik, Sudah 14 Bulan Tidak Menstruasi: Badan Gue Benar-Benar Sakit
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement