HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Anak Boy Hamzah Alami Perundungan, Matanya Memar Gegara Ditonjok

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |11:57 WIB
Anak Boy Hamzah Alami Perundungan, Matanya Memar Gegara Ditonjok
Anak Boy Hamzah alami perundungan (Foto: Instagram/boyhamzah)
A
A
A

JAKARTA - Kasus perundungan belakangan cukup sering menimpa anak-anak di Tanah Air, tak terkecuali buah hati dari para artis Indonesia. Setelah Vania Athabina, putri dari Venna Melinda, kali ini giliran anak dari aktor Boy Hamzah yang mengalami perundungan di sekolah.

Dalam video yang tayang di akun YouTube Cumicumi, bintang film Marmut Merah Jambu ini mengatakan bahwa anaknya menjadi korban bully di sekolah. Bahkan, mata anak Boy Hamzah sampai memar akibat ditonjok oleh temannya.

Mengetahui kejadian tersebut, sebagai ayah Boy jelas marah dengan perlakuan kurang baik yang didapatkan oleh anaknya. Bahkan ia sempat ingin mendatangi sekolah anaknya, sebelum akhirnya dilarang oleh sang istri.

"Kemarin aja anak saya ditonjok matanya di sekolah. Kalau saya bilang udah unsur pembullyan juga. Saya mau datang tuh ke sekolah. Tapi kata istri saya 'Nggak usah' katanya. Bapaknya udah dipanggil dan anaknya udah nggak gangguin anak saya lagi,” ujar Boy Hamzah.

Boy Hamzah

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
