Jungkook BTS Bakal Rilis Album Solo Perdana Bulan Depan

SEOUL - Jungkook BTS dijadwalkan merilis album solo perdananya, pada bulan depan. Hal itu dikonfirmasi BIGHIT Music dalam keterangan resminya, pada Rabu (4/10/2023) dini hari waktu setempat.

Album bertajuk 'GOLDEN' tersebut akan dirilis, pada 3 November 2023, pukul 13.00 KST. "Album itu berisi 11 lagu, termasuk dua lagu sebelumnya, Seven dan 3D," kata agensi itu dikutip dari Soompi, pada Rabu (4/10/2023).

BIGHIT Music menambahkan, album tersebut terinspirasi dari momen-momen emas Jungkook sebagai personel termuda BTS sekaligus seorang artis solo. "Dengan perilisan 'GOLDEN', fans bisa menantikan aksi panggung Jungkook," ungkap agensi itu.

Sebelum perilisan album solo perdananya, Jungkook BTS akan mempromosikan lagu terbarunya, 3D, di program Music Bank, pada 13 Oktober 2023. Momen ini tentu akan sangat ditunggu fans Korea, mengingat dia tidak mempromosikan Seven sebelumnya.

Lagu 3D yang digarap Jungkook bersama Jack Harlow dirilis pada 29 September 2023, pukul 13.00 KST. Dalam 24 jam perilisannya. lagu itu mendominasi iTunes Top Songs di 100 negara/kawasan.

Lagu itu juga berhasil menempati peringkat 1 Daily Digital Singles Oricon, pada 29 September 2023. Tak hanya itu, lagu tersebut juga berada di peringkati 3 Global Top Songs Spotify dengan 6,32 juta streams dalam 1 hari perilisannya.*

(SIS)