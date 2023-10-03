Bantah Athalla Naufal Dekat dengan Fuji, Venna Melinda: Dia sudah Punya Pacar

JAKARTA - Venna Melinda turut menanggapi kabar kedekatan putranya, Athalla Naufal dengan selebgram Fujianti Utami Putri alias Fuji. Dia menampik rumor yang mengatakan keduanya memiliki kedekatan khusus.

"Athalla itu kan memang punya banyak teman (perempuan) ya. Jadi, dia memang care sama teman-temannya," ujar aktris dan politisi 51 tahun tersebut seperti dikutip dari Intens Investigasi, pada Rabu (4/10/2023).

Meski begitu, Venna Melinda mengungkapkan, putra bungsunya itu sebenarnya sudah memiliki kekasih. "Anak saya kayaknya sudah punya pacar deh. Tapi memang sedang tak ingin diekspose saja," katanya menambahkan.

Pada 25 September 2023, Fuji sebenarnya sudah memberikan bantahan serupa kepada awak media. "Athalla itu sudah punya pacar. Gila-gila ngejodohin saja nih," tuturnya kala itu.