HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

6 Pria Ini Pernah Digosipkan Dekat dengan Fuji

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |02:30 WIB
6 Pria Ini Pernah Digosipkan Dekat dengan Fuji
Deretan pria yang digosipkan dekat dengan Fuji (Foto: Instagram/fuji_an)
A
A
A

JAKARTA - Deretan pria ini pernah digosipkan dekat dengan Fuji. Sayangnya, tidak ada satupun diantara mereka yang benar-benar berhasil menggantikan posisi Thariq Halilintar hingga saat ini.

Pasca-hubungan asmaranya bersama adik kandung Atta Halilintar berakhir, Fuji memang kerap dijodoh-jodohkan netizen dengan sejumlah pria. Bahkan para penggemarnya seolah sudah tidak sabar untuk kembali melihat idola mereka menjalin hubungan spesial dengan lawan jenis.

Hal itu membuat kedekatan Fuji dengan sejumlah pria sering disalah artikan oleh para penggemarnya.

Sampai saat ini, Fuji masih belum angkat bicara soal sosok kekasihnya yang baru. Ia justru terlihat tengah menikmati kesendiriannya sekaligus lebih fokus pada masalah hukum antara dirinya dengan sang mantan manager.

Berikut, deretan pria yang pernah digosipkan dekat dengan Fuji:

1. Athalla Naufal

Athalla Naufal 

Adik Verrell Bramasta, Athalla Naufal, baru-baru ini dijodoh-jodohkan netizen dengan Fujianti Utami. Kedekatan keduanya sendiri pertama kali tercium saat menghadiri event olahraga.

Akan tetapi, baik Fuji maupun Athalla memilih untuk membantah hal tersebut. Bahkan Fuji pun sempat memberi penegasan jika tak ada yang spesial dari hubungannya dengan Athalla.

2. Asnawi Mangkualam

Asnawi Mangkualam 

Fuji sempat terciduk menghabiskan waktu berdua dengan kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam. Bahkan tak sedikit akun-akun penggemar Fuji dan Asnawi yang sempat membeberkan kedekatan mereka.

Meski sudah sering dikabarkan bahwa keduanya telah resmi berpacaran, hal itu justru dibantah oleh Fuji beberapa waktu lalu.

"Aku lagi gak deket sama siapa-siapa, jadi yaudah aku pengen main sama Gala aja deh,” ungkapnya, dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Jumat, 22 September 2023.

Halaman:
1 2 3
