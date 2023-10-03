Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Asnawi Mangkualam Beberkan Sikap Asli Mantan Pacar Pratama Arhan

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |03:30 WIB
Asnawi Mangkualam Beberkan Sikap Asli Mantan Pacar Pratama Arhan
Asnawi Mangkualam bongkar sikap asli mantan pacar Pratama Arhan (Foto: Instagram/asnawi_bhr)
A
A
A

JAKARTA - Sikap asli mantan pacar Pratama Arhan, Marshella Aprilia, dibongkar oleh Kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam. Hal tersebut terjadi usai sahabat dari perempuan yang akrab disapa Shella itu menyebut bahwa Arhan merupakan orang miskin.

Melalui akun Threadnya, Asnawi membeberkan fakta bahwa ternyata Arhan kerap membiayai kehidupan Shella.

"Bilangnya miskin tapi nyatanya dulu di biayain, chuakss," kata Asnawi di akun Threadsnya.

Entah apa saja yang telah diberikan Arhan untuk Shella. Akan tetapi, baru-baru ini diketahui bahwa Arhan sempat membelikan Shella sebuah laptop.

Asnawi Mangkualam

Bahkan seseorang bernama Alice mengaku sebagai pegawai toko tempat Arhan membeli laptop untuk Shella dan sempat membantu pasangan tersebut menginstall beberapa aplikasi.

"Mana macboook-nya yang nge-settingin aku lagi. Macbook pro m2," kata pemilik akun TikTok bernama Alice.

"Yang beli Arhan cuma beberapa hari setelahnya balik lagi (Shella diantar Arhan) buat minta tolong setting-in sama pengin install The Sims wkwkwkwk," lanjut akun tersebut.

Kendati begitu, Shella diketahui sudah meminta maaf atas kelakuan sahabatnya di live TikTok.

Halaman:
1 2
