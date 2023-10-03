Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Desta Diminta Anak Copot Anting, Miskha: Nggak Kayak Orang Islam!

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |12:00 WIB
Desta Diminta Anak Copot Anting, Miskha: Nggak Kayak Orang Islam!
Desta diminta anak copot anting (Foto: Instagram/desta80s)
A
A
A

JAKARTA - Deddy Mahendra Desta masih tetap memiliki hubungan dekat dengan ketiga buah hatinya, pasca-bercerai dari Natasha Rizki. Kedua mantan pasangan suami istri itu bahkan sepakat untuk tetap mengurus buah hati mereka bersama-sama, meski tak lagi terikat dalam status pernikahan.

Baru-baru ini, viral sebuah potongan video yang memperlihatkan Desta dimarahi oleh anak keduanya, Miskha Arrawfa Najma. Dalam video tersebut, bocah 7 tahun itu meminta ayahnya untuk melepaskan anting yang menempel di telinga.

"Antingnya buka! Jelek, eh jelek kayak gitu. Miskha nggak suka!," tegas Miskha di kanal YouTube Trio Strong Family.

Lucunya, saat ditanya alasannya Miskha menjawab bahwa penampilan ayahnya dengan anting sangat tidak merepresentasikan dirinya sebagai seorang muslim.

"Kenapa kamu nggak suka?," tanya Desta pada putrinya.

Miskha anak Desta

"Itu (anting) bikin nggak kayak orang Islam,” ungkap Miskha.

Mendengar ucapan putrinya, Desta pun sontak kaget. Pasalnya, ia sama sekali tak menyangka jika putrinya bisa melontarkan kalimat tersebut di usianya yang masih cukup belia.

Menariknya, potongan video tersebut kini viral di media sosial. Bahkan para netizen ramai memberikan nasihat pada Desta.

"Untung ada miskha di hidup desta. Jadi masih ada yg ngasih tau dia," ucap panpa***.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/33/3048745/desta-AzPv_large.jpg
Desta Murka Lihat Video Cut Intan Nabila Digebukin Suami: Lelaki Pengecut!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/33/3037317/natasha_rizki-25yh_large.jpg
Natasha Rizky Beri Tanggapan Usai Desta Keceplosan soal Keinginan Rujuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/33/3035312/desta-FODK_large.jpg
Desta Lakukan Transplantasi Rambut Usai Alami Kerontokan hingga Pitak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/13/612/3033839/desta_dan_natsha_rizki-1kPM_large.jpg
Potret Kompak Desta dan Natasha Rizky Rayakan Ulang Tahun Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/33/3032357/ariel_noah_desta_dan_vincent-aqEH_large.jpg
Reaksi Tak Terduga Desta Usai Disebut Ariel NOAH Bakal Nikah Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/33/3032283/desta-XdOw_large.jpg
Desta Keceplosan Ungkap Impian Rujuk dengan Natasha Rizky
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement