Desta Diminta Anak Copot Anting, Miskha: Nggak Kayak Orang Islam!

JAKARTA - Deddy Mahendra Desta masih tetap memiliki hubungan dekat dengan ketiga buah hatinya, pasca-bercerai dari Natasha Rizki. Kedua mantan pasangan suami istri itu bahkan sepakat untuk tetap mengurus buah hati mereka bersama-sama, meski tak lagi terikat dalam status pernikahan.

Baru-baru ini, viral sebuah potongan video yang memperlihatkan Desta dimarahi oleh anak keduanya, Miskha Arrawfa Najma. Dalam video tersebut, bocah 7 tahun itu meminta ayahnya untuk melepaskan anting yang menempel di telinga.

"Antingnya buka! Jelek, eh jelek kayak gitu. Miskha nggak suka!," tegas Miskha di kanal YouTube Trio Strong Family.

Lucunya, saat ditanya alasannya Miskha menjawab bahwa penampilan ayahnya dengan anting sangat tidak merepresentasikan dirinya sebagai seorang muslim.

"Kenapa kamu nggak suka?," tanya Desta pada putrinya.

"Itu (anting) bikin nggak kayak orang Islam,” ungkap Miskha.

Mendengar ucapan putrinya, Desta pun sontak kaget. Pasalnya, ia sama sekali tak menyangka jika putrinya bisa melontarkan kalimat tersebut di usianya yang masih cukup belia.

Menariknya, potongan video tersebut kini viral di media sosial. Bahkan para netizen ramai memberikan nasihat pada Desta.

"Untung ada miskha di hidup desta. Jadi masih ada yg ngasih tau dia," ucap panpa***.