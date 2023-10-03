Advertisement
HOT GOSSIP

Amanda Manopo Dapat Honor Rp16 Juta usai Diduga Promosikan Akun Judi Online

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |11:09 WIB
Amanda Manopo Dapat Honor Rp16 Juta usai Diduga Promosikan Akun Judi Online
Amanda Manopo dapat honor Rp16 juta dari dugaan promosi akun judi online (Foto:Instagram/amandamanopo)
A
A
A

JAKARTA - Amanda Manopo menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan promosi akun judi online di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Senin, 2 Oktober kemarin. Kepada awak media, pemeran Andin di sinetron Ikatan Cinta ini mengatakan bahwa dirinya sempat dicecar 34 pertanyaan oleh penyidik selama 8 jam.

Selain itu, pihak Amanda juga tak ragu membeberkan nominal bayaran yang diterima setelah melakukan promosi.

"Manda cuma dibayar Rp16 juta," kata kuasa hukum Amanda Manopo, Ina Rachman, belum lama ini.

Disisi lain, Amanda sendiri mengklaim tidak mengetahui jika apa yang dipromosikan itu merupakan judi online.

"Yang saya tau itu, memang itu hanya sebatas game saja, tidak ada judi dan itukan berinteraksi lewat dari manager saya," ujar Amanda Manopo.

Halaman:
1 2
