HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jalani Perawatan di IGD, Reza Arap Kesal Dimintai Foto oleh Penggemar

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |06:03 WIB
Jalani Perawatan di IGD, Reza Arap Kesal Dimintai Foto oleh Penggemar
Reza Arap dimintai foto oleh penggemar saat berada di ruang IGD (Foto: Instagram/ybrap)
A
A
A

JAKARTA - Reza Arap datang dengan kabar kurang menyenangkan. Dalam akun Instagram Storiesnya, pria 35 tahun ini membagikan foto dirinya yang sedang terbaring dengan infus terpasang di tangannya.

Tak hanya foto, mantan suami Wendy Walters ini juga sempat menceritakan kejadian kurang menyenangkan yang dialaminya itu.

Kejadian itu bermula ketika dirinya sedang dilarikan ke IGD lantaran kekurangan oksigen. Tiba-tiba, ada seorang yang datang menghampirinya, mengaku sebagai penggemar dan meminta untuk foto bersama.

Di tengah kondisinya yang lemah hingga kesulitan berjalan dan bernapas, Reza Arap mengaku tak habis pikir dengan orang yang memaksakan kehendak agar bisa mendapatkan foto bersamanya. Terlebih seseorang tersebut mengaku sebagai penggemar.

Reza Arap

"Aku masuk ke IGD karena kekurangan oksigen dan masih ada orang yang minta foto sementara aku hampir tidak bisa berjalan dan bernapas," tulis Reza Arap dikutip di Instagramnya.

Bintang film Modus ini merasa bahwa seorang penggamar tak seharusnya berkelakuan buruk dan tidak sopan kepada idolanya. Ia bahkan menilai bahwa hal itu tak sepantasnya dilakukan seorang penggemar yang merasa begitu mencintai idolanya.

Reza Arap lantas menumpahkan perasaan kesal dan kecewanya di sosial media. Saking kesalnya, ia bahkan menyebut sosok tersebut tak pantas disebut sebagai seorang fans lantaran begitu egois dan tak memiliki empati.

Halaman:
1 2
