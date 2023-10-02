Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Hidup Sehat Berlebihan, Dewi Gita Kena Virus yang Memakan Paru-paru

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |17:00 WIB
Hidup Sehat Berlebihan, Dewi Gita Kena Virus yang Memakan Paru-paru
Dewi Gita pernah terserang virus yang menyerang paru-parunya. (Foto: Instagram/@dewigita01)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi Dewi Gita menceritakan bahwa ia sempat terserang virus mematikan. Hal itu terjadi karena dirinya terlalu berlebihan menerapkan pola hidup sehat.

Dewi Gita bercerita bahwa tubuhnya mengalami kekurangan protein. Sejak usia remaja, istri Armand Maulana ini mengaku tidak memakan daging, hanya mengonsumsi buah-buahan serta sayur-sayuran.

"Aku tuh sempet hidup yang terlalu bersih, terlalu sehat. Nggak makan daging, cuman buah dan sayuran dari remaja," kata Dewi Gita dikutip dari YouTube Ngobrol Asix, Minggu (1/10/2023).

"Terus aku olahraganya kan freak. Sit up aja bisa 3x300, aku umur 45 tahun itu six pack makanya umur segini masih bisa joget-joget," sambungnya.

Sayang, kini Dewi Gita tidak dapat berolahraga seperti dulu lantaran sakit yang dideritanya itu. Virus itu menyerang paru-parunya, sehingga ibu satu anak ini kerap merasakan sesak napas dan membuat setengah badannya jadi kaku.

Halaman:
1 2
