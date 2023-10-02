Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Armand Maulana Ternyata Pernah Selingkuh, Dewi Gita: Aku Lupa untuk Ngurusin Dia

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |10:27 WIB
Armand Maulana Ternyata Pernah Selingkuh, Dewi Gita: Aku Lupa untuk Ngurusin Dia
Armand Maulana ternyata pernah selinguh (Foto: Instagram/armandmaulana04)
A
A
A

JAKARTA - Pernikahan Dewi Gita dan Armand Maulana sudah berjalan kurang lebih 30 tahun lamanya. Meski isu miring tak pernah menghampiri rumah tangga mereka, rupanya ada sebuah rahasia besar yang baru-baru ini diungkap oleh Dewi Gita di hadapan publik.

Dalam curahan hatinya di akun YouTube Ngobrol Asix, pelantun Kekaguman Cintaku ini mengatakan bahwa Armand rupanya pernah selingkuh darinya. Bahkan, vokalis GIGI itu pernah membuat sebuah lagu untuk selingkuhannya dan dinyanyikan oleh Dewi Gita.

"Tahun 2000 itu ada rilis album aku Kegaiban Biru, itu (lagu) semuanya ciptaan Armand. Itu tuh liriknya juga dia yang ciptain," ungkap Dewi Gita dikutip dari podcast YouTube Ngobrol Asix, Minggu (1/10/2023).

Dewi Gita pun baru sadar bahwa ada sepenggal lirik yang menandakan bahwa Armand Maulana sudah menduakan cintanya.

Dewi Gita

"Di situ tuh ada Maafkan Aku Mendua, Kau Jauh, buat yang lagi jauh sama dia. Itu gue yang nyanyiin Ashanty, tapi bukan buat gue lagunya Aku tuh baru ngeh setelah 'Ha? Ini gila ya'," kenang Dewi Gita sambil tertawa.

Saat tahu diselingkuhi, perempuan bernama asli Dewi Yuliarti ini tak langsung menyalahkan Armand Maulana. Ia justru berusaha untuk introspeksi apa yang salah darinya.

Alih-alih menyalahkan sang suami, Dewi Gita malah menyalahkan diri sendiri.

"Tapi itu tadi, saya nggak menyalahkan semuanya ke juragan (Armand) ya. Aku justru di situ juga menyalahkan aku," jelas Dewi Gita.

Ia menduga bahwa penyebab Armand Maulana selingkuh dikarenakan kariernya tengah berada di puncak. Sehingga membuat dirinya lupa bahwa ia ada orang yang harus ia urus.

Halaman:
1 2
