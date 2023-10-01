Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Serial Montir Cantik: Perjuangan Annette Edoarda Wujudkan Mimpi

Mochammad Fahreza Bachtiar , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |08:59 WIB
Serial <i>Montir Cantik</i>: Perjuangan Annette Edoarda Wujudkan Mimpi
Original series Vision+ Montir Cantik. (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA - Serial Montir Cantik akan memulai debutnya di Vision+, pada November mendatang. Serial ini merupakan proyek kolaborasi Vision Pictures dengan MPV Pictures yang menampilkan sederet aktor ternama. 

Mereka adalah Annette Edoarda, Pangeran Lantang, Rafael Adwel, Ricky lucky, Richard Cund, Hana Hanoon, Alif, Gaby Hartanto, Nugie Nugraha, Fadlan Muhammad, Vikri Rasta, Tegar Satrya, dan Davina Veronica.

Serial Montir Cantik bertutur tengan kehidupan seorang mahasiswi jurusan manajemen bernama Indah (Annette Edoarda). Menariknya, perempuan ini sangat menyukai dunia otomotif karena profesi sang ayah yang seorang pembalap. 

Namun karena trauma, sang ayah akhirnya meninggalkan dunia balap. Indah kemudian merasa tertantang untuk dapat menyembuhkan trauma sang ayah sekaligus membuktikan bahwa dirinya bisa menjadi montir profesional. 

Mengusung genre drama-romance, serial Montir Cantik berkisah tentang perjuangan seorang perempuan dalam mewujudkan impiannya menjadi montir profesional. Serial ini akan terdiri dari 10 episode, di mana dua episode awalnya tersedia gratis di Vision+. 

Untuk menikmati berbagai konten menarik dari aplikasi ini, Anda bisa berlangganan Vision+ Premium yang menawarkan berbagai original series, Video on Demand dari berbagai genre, serta channel lokal dan internasional dengan film dan program TV kelas dunia. 

Namun untuk bisa menonton original series ini, Anda harus bersabar. Pasalnya, Vision+ baru akan menayangkan episode perdana serial ini, pada November mendatang. Sambil menunggu, kamu bisa mengunduh aplikasinya melalui Play Store dan App Store di sini

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
