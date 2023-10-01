Pernah Jadi Korban Bullying, Afgan: Masih Gak Pede dan Ketakutan

Afgan pernah jadi korban bullying di masa sekolah. (Foto: Instagram/@afgan__)

JAKARTA - Penyanyi Afgan mengaku pernah menjadi korban bullying di masa sekolah. Hal ini terungkap kala dia menjadi salah pembicara di acara IdeaFest 2023 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat.

Dalam sesi diskusinya, ia bersama penyanyi Naura Ayu membahas soal campaign ‘Lisan Baik, Tulisan Baik’ di media sosial.

"Waktu umur 14 tahun gitu gue alami kekerasan secara emosional dan fisik di sekolah gue. Dan itu belum pernah gue ceritain sama sekali (ke orangtua)," ujar Afgan di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Pengalaman itu ternyata masih memberikan dampak kepada Afgan setelah dewasa. Luka menjadi korban perundungan belum sembuh total.

"Sampai sekarang gue udah umur 34 tahun pun masih ada traumanya," ungkap pelantun Sadis tersebut.

"Masih ngerasain insecure, kadang masih merasa nggak pede dan ketakutan setiap waktu. Buat gue itu luka itu akan sembuh lama banget," sambungnya.