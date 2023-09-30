Jadi Pembicara di IdeaFest 2023, Maudy Ayunda Gaungkan Perubahan Natural Emission

JAKARTA - Maudy Ayunda jadi salah satu publik figur yang hadir memeriahkan IdeaFest 2023 hari kedua di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, pada Sabtu (29/9/2023).

Di hari kedua IdeaFest 2023, Maudy Ayunda berkesempatan untuk memaparkan mengenai soal energi terbarukan, emisi, hingga sustainable lifestyle, kepada audience yang mayoritas anak muda.

Dalam sesi diskusi tersebut, Maudy Ayunda mengaku bahwa masalah energi selalu menjadi masalah besar di Tanah Air.

BACA JUGA: Viral Maudy Ayunda Ingin Hapus Soal Pilihan Ganda Bila Jadi Menteri Pendidikan

"Ya aku merasa ada masa-masanya pada saat percakapan soal energi selalu terasa besar sekali," kata Maudy Ayunda saat sesi diskusi di Ruang Merak 3, JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (30/9/2023).

"Saking besarnya mungkin kita merasa bisa memecahkan masalah ini hanya lah stakeholder yang besar, kita kalau satu individu atau orang bisa apa," sambungnya.

Padahal menurut perempuan lulusan Stanford University ini, untuk memberikan perubahan emisi atau udara yang alami, tidaklah sulit. Hanya saja dibutuhkan peran aktif dari sebuah komunitas.

"Untuk kita bisa membawa perubahan yang besar itu dibutuhkan collectif action. Jadi kita mempunyai peran dalam mencapai emisi alami," terang Maudy Ayunda.

Maudy Ayunda pun menjelaskan saat ini dirinya melakukan dua sebagai langkah untuk melakukan perubahan emisi alami.

"Jadi kalau dari aku mulai melakukan tiga hal.1 aku pengen punya curious (rasa penasaran) dan itu penting," jelas pelantun Perahu Kertas itu.

"Terus yang kedua peran kita, kita harus punya self awareness, mungkin ini terkait dengan pemilihan publik transportasi," tutur Maudy Ayunda.

BACA JUGA: