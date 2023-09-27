Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dul Jaelani Beri Sinyal Segera Nikahi Tissa Biani

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |17:16 WIB
Dul Jaelani Beri Sinyal Segera Nikahi Tissa Biani
Tissa Biani dan Dul Jaelani (Foto: IG Tissa Biani)
JAKARTA - Dul Jaelani dan Tissa Biani tengah diselimuti rasa kebahagian. Pasalnya, tepat hari ini, keduanya merayakan Happy Anniversary yang ke-3 tahun.

Melalui akun instagram pribadinya, Rabu (27/9/2023), Dul Jaelani kembali mengenang pertama kalinya, ia mengungkapkan perasaannya kepada kekasihnya.

"Di atas bebatuan gunung curug itu, aku bertanya kepada kamu @tissabiani ‘mau gak jadi kekasihku?’. Alhamdulillah kamu menyambut cintaku,"tulis Dul Jaelani melalui cuitan di akun instagram pribadinya.

Dul Jaelani Beri Sinyal Segera Nikahi Tissa Biani

Pemilik nama asli, Abdul Qadir Jaelani itu mengucapkan rasa syukurnya, sebab sejauh ini dirinya telah 3 tahun berpacaran dengan Tissa Biani. Berbagai lika-liku dilewati bersama, selama menjalin hubungan asmara.

Dengan tiga tahun pacaran, Dul Jaelani mengaku kalau dirinya ingin menikahi Tissa Biani. Terlebih lagi, keduanya pun telah diperkenalkan kepada keluarga mereka masing-masing.

"Tak terasa kini sudah 3 tahun. Dan, aku bersyukur sekali menjadi kekasihmu. Mohon doanya semua agar segera halal. Aamiin,"tutupnya.

Adanya postingan dari Dul Jaelani, Tissa Biani pun turut membalas lewat kolom komentar. Dia pun mengaku siap untuk menikah dengan kekasihnya.

"Ciecieeeee Alhamdulillah Happy anniv yang ke 3 tahun sayangkuuuuu, semoga segera halal Aamiin," komentar Tissa Biani

 BACA JUGA:

