HOME CELEBRITY MUSIK

Bersama Qodir Band, Dul Jaelani Ungkap Alasan Rilis Single Penyihir

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |01:01 WIB
Bersama Qodir Band, Dul Jaelani Ungkap Alasan Rilis Single Penyihir
Qodir Band dari Dul Jaelani hadirkan single Penyihir (Foto: ist)
JAKARTA - Dul Jaelani aktif di musik tak hanya sebagai solois tetapi juga bersama band yang dibentuknya, Qodir Band. Kali ini, Dul Jaelani bersama Qodir Band menghadirkan single bertajuk Penyihir.

Lagu Penyihir yang kental nuansa rocknya ini memang dikemas dengan format musik rock yang jadi acuan teman-teman Qodir yang terdiri dari Dul Jaelani, Muhammad Xaviar, Deriel Sudiro, Axel CB.

“Sepakat kami mengusung musik rock sebagai harga mati genre musiknya Qodir. Karena kami melihat musik rock hampir punah di era zilenial sekarang. Kami ingin meramaikan kembali skena musik funk, blues, psychedelic, rock & roll yang sudah hampir punah di industri musik era zilenial. Namun untuk permainan diksi pada lirik lagu, kami ingin pendenagr Qodir mempunyai interpretasi sendiri-sendiri. Karena kami mengangkat banyak tema dari setiap single yang kami buat,” ungkap Muhammad Xaviar, sang gitaris Qodir.

Bersama Qodir Band, Dul Jaelani Ungkap Alasan Rilis Single Penyihir

Halaman:
1 2
