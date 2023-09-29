Hamil Anak Kedua, Marshel Widianto Sebut Istrinya Cemburuan

JAKARTA - Istri Marshel Widianto, Yansen Indiani alias Cesen, saat ini tengah hamil anak kedua. Di masa kehamilannya, Cesen disebut memiliki perubahan sikap menjadi lebih cemburuan.

"Cemburuan, dari yang pertama (hamil) juga cemburuan," ujar Marshel Widianto dikutip dari tayangan Intens Investigasi.

Sebagai suami, Marshel sendiri mengaku bingung, mengapa sang istri mudah sekali untuk cemburu padanya. Mengingat, ia sangat menyadari bahwa tidak ada suatu hal yang spesial dari penampilannya.

"Sebenarnya gue tanya juga sih apa yang dicemburuin dari gue, kan muka begini ya kan," jelasnya.

Meski begitu, Marshel memilih untuk memaklumi perasaan sang istri. Pasalnya, ia dan sang istri sama-sama masih berusia muda.