Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Hamil Anak Kedua, Marshel Widianto Sebut Istrinya Cemburuan

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |08:25 WIB
Hamil Anak Kedua, Marshel Widianto Sebut Istrinya Cemburuan
Marshel Widianto ungkap sifat Cesen di kehamilan kedua (Foto: Instagram/marshelwidianto)
A
A
A

JAKARTA - Istri Marshel Widianto, Yansen Indiani alias Cesen, saat ini tengah hamil anak kedua. Di masa kehamilannya, Cesen disebut memiliki perubahan sikap menjadi lebih cemburuan.

"Cemburuan, dari yang pertama (hamil) juga cemburuan," ujar Marshel Widianto dikutip dari tayangan Intens Investigasi.

Sebagai suami, Marshel sendiri mengaku bingung, mengapa sang istri mudah sekali untuk cemburu padanya. Mengingat, ia sangat menyadari bahwa tidak ada suatu hal yang spesial dari penampilannya.

Marshel Widianto dan Cesen eks JKT48

"Sebenarnya gue tanya juga sih apa yang dicemburuin dari gue, kan muka begini ya kan," jelasnya.

Meski begitu, Marshel memilih untuk memaklumi perasaan sang istri. Pasalnya, ia dan sang istri sama-sama masih berusia muda.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/33/3152564/marshel_widianto-dhP4_large.jpg
Marshel Widianto Sibuk sampai Tak Ingat Pulang, Istri Minta Pisah Ranjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/33/3028236/2-artis-ini-ungkap-kekecewaan-terhadap-marshel-widianto-ada-yang-pernah-dibohongi-Cx9Z61Ljmf.jpg
2 Artis Ini Ungkap Kekecewaan Terhadap Marshel Widianto, Ada yang Pernah Dibohongi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/33/3025539/4-artis-bongkar-aib-marshel-widianto-usai-mencalonkan-diri-jadi-calon-wakil-wali-kota-tangsel-s46Bajlfvy.jpg
4 Artis Bongkar Aib Marshel Widianto Usai Mencalonkan Diri Jadi Calon Wakil Wali Kota Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/22/33/3024759/marshel-widianto-pernah-punya-utang-setengah-miliar-ke-denny-cagur-HloVbPGXpg.jpg
Marshel Widianto Pernah Punya Utang Setengah Miliar ke Denny Cagur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/33/3011675/muncul-foto-wajah-marshel-widianto-di-baliho-bakal-jadi-calon-walikota-tangerang-selatan-Q7URLMEHW2.jpg
Muncul Foto Wajah Marshel Widianto di Baliho, Bakal Jadi Calon Walikota Tangerang Selatan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/03/33/2991777/attitude-buruk-marshel-widianto-sempat-buat-desta-kecewa-dan-merasa-tersakiti-dph6MYTOou.jpg
Attitude Buruk Marshel Widianto Sempat Buat Desta Kecewa dan Merasa Tersakiti
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement