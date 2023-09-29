Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Caren Delano Laporkan Sopir Pribadi Usai Mobilnya Diduga Dibawa Kabur

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |07:50 WIB
Caren Delano Laporkan Sopir Pribadi Usai Mobilnya Diduga Dibawa Kabur
Caren Delano laporkan sopir (Foto: Instagram/carendelano)
A
A
A

JAKARTA - Presenter sekaligus desainer Caren Delano melaporkan sopir pribadinya ke Polsek Metro Setiabudi pada Kamis, 28 September 2023 kemarin. Laporan tersebut dibuat Caren atas tuduhan penggelapan dan pencurian atas sopirnya yang berinisial FS.

Mobil milik Caren sendiri telah dibawa kabur sang sopir sejak Rabu, 27 September 2023 sore. Bahkan FS sendiri disebut baru bekerja selama tujuh hari sebagai sopir pribadi Caren.

"Pagi dia anterin saya syuting, terus antar saya ke tempat fitness, lalu si bapak antar saya balik ke apartemen saya. Jam 16.30 saya harus pergi syuting lagi, nah waktu dihubungin sama asisten saya, beliau sudah tidak bisa dihubungi," ujar Caren Delano saat ditemui di Polsek Metro Setiabudi hari ini.

"Tapi dia mungkin punya urusan mendadak yang penting karena dia sempat me-Whatsapp asisten saya 'Mohon izin, saya mau keluar dulu, karena ada urusan penting," sambungnya.

Caren Delano

Sayangnya, FS tak kunjung pulang hingga membuatnya khawatir. Apalagi, Caren memiliki jadwal syuting dan harus segera tiba di lokasi.

FS juga disinyalir tak bisa dihubungi hingga saat ini. Desainer 42 tahun itu akhirnya memutuskan untuk lapor polisi.

Akan tetapi, laporan sahabat Ivan Gunawan itu sejatinya hanya untuk mengetahui kondisi sopir dan mobilnya yang bermerek Mitsubishi Expander.

Caren juga mengaku khawatir terjadi hal buruk pada FS.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement