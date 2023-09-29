Caren Delano Laporkan Sopir Pribadi Usai Mobilnya Diduga Dibawa Kabur

JAKARTA - Presenter sekaligus desainer Caren Delano melaporkan sopir pribadinya ke Polsek Metro Setiabudi pada Kamis, 28 September 2023 kemarin. Laporan tersebut dibuat Caren atas tuduhan penggelapan dan pencurian atas sopirnya yang berinisial FS.

Mobil milik Caren sendiri telah dibawa kabur sang sopir sejak Rabu, 27 September 2023 sore. Bahkan FS sendiri disebut baru bekerja selama tujuh hari sebagai sopir pribadi Caren.

"Pagi dia anterin saya syuting, terus antar saya ke tempat fitness, lalu si bapak antar saya balik ke apartemen saya. Jam 16.30 saya harus pergi syuting lagi, nah waktu dihubungin sama asisten saya, beliau sudah tidak bisa dihubungi," ujar Caren Delano saat ditemui di Polsek Metro Setiabudi hari ini.

"Tapi dia mungkin punya urusan mendadak yang penting karena dia sempat me-Whatsapp asisten saya 'Mohon izin, saya mau keluar dulu, karena ada urusan penting," sambungnya.

Sayangnya, FS tak kunjung pulang hingga membuatnya khawatir. Apalagi, Caren memiliki jadwal syuting dan harus segera tiba di lokasi.

FS juga disinyalir tak bisa dihubungi hingga saat ini. Desainer 42 tahun itu akhirnya memutuskan untuk lapor polisi.

Akan tetapi, laporan sahabat Ivan Gunawan itu sejatinya hanya untuk mengetahui kondisi sopir dan mobilnya yang bermerek Mitsubishi Expander.

Caren juga mengaku khawatir terjadi hal buruk pada FS.