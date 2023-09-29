Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Milinka Winata, Aktris Cilik Diaspora Indonesia yang Raih Penghargaan Film Internasional

Lintang Tribuana , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |08:53 WIB
Milinka Winata, Aktris Cilik Diaspora Indonesia yang Raih Penghargaan Film Internasional
Milinka Winata, aktris cilik diaspora Indonesia yang raih penghargaan. (Foto: VOA)
A
A
A

JAKARTA - Milinka Winata merupakan artis diaspora cilik yang bermukim di Los Angeles, Amerika. Kini, ia sukses menyabet penghargaan bergengsi lewat film pendek Closing Dynasty.

Ayah Millie, Wira Winata, menjelaskan awal mula sang putri mulai terjun ke industri hiburan. Rupanya, semua dimulai dari kebiasaan Millie ketika mengerjakan tugas sekolah.

"Waktu pandemi, Millie harus divideoin kalau bikin PR. Videonya jatuh ke salah satu produser komersial terus langsung ditawari 'mau enggak masuk iklan buat photoshoot?'," kata Wira, dikutip dari VOA, Jumat (29/9/2023).

Sejak saat itu, Millie mulai sering melakukan photoshoot untuk kebutuhan iklan. Gadis cilik itu perlahan mulai menikmati dunia hiburan.

(ltb)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement