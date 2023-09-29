Milinka Winata, Aktris Cilik Diaspora Indonesia yang Raih Penghargaan Film Internasional

JAKARTA - Milinka Winata merupakan artis diaspora cilik yang bermukim di Los Angeles, Amerika. Kini, ia sukses menyabet penghargaan bergengsi lewat film pendek Closing Dynasty.

Ayah Millie, Wira Winata, menjelaskan awal mula sang putri mulai terjun ke industri hiburan. Rupanya, semua dimulai dari kebiasaan Millie ketika mengerjakan tugas sekolah.

"Waktu pandemi, Millie harus divideoin kalau bikin PR. Videonya jatuh ke salah satu produser komersial terus langsung ditawari 'mau enggak masuk iklan buat photoshoot?'," kata Wira, dikutip dari VOA, Jumat (29/9/2023).

Sejak saat itu, Millie mulai sering melakukan photoshoot untuk kebutuhan iklan. Gadis cilik itu perlahan mulai menikmati dunia hiburan.

